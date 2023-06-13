В Минпромторге поддержали идею использовать маткапитал при покупке машины
Минпромторг поддерживает концепцию, согласно которой семьи смогут тратить средства материнского капитала на покупку машины. Однако окончательное решение возможно только с учетом позиции Минтруда. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в преддверии ПМЭФ.
«Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров. В частности, решение может быть принято только на межведомственном уровне, в первую очередь, с учетом позиции коллег из Минтруда», — сказал он (цит. по «Прайм»).
В начале февраля в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на средства маткапитала. В пояснительной записке к документу сказано, что он не будет подлежать продаже в течение трех лет с момента регистрации. Ранее с предложением разрешить использование маткапитала при покупке первого автомобиля выступал «АвтоВАЗ». По словам главы компании Максима Соколова, это позволит улучшить материальное обеспечение молодых семей, а также будет способствовать сбыту автомобилей отечественного производства.
Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже, при этом на момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Помимо образования, маткапитал можно направить также на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, на формирование накопительной части пенсии матери, на ежемесячную выплату и на интеграцию в общество детей-инвалидов.
С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго –775 600 руб.