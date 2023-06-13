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Общество

В Минпромторге поддержали идею использовать маткапитал при покупке машины

Ведомости

Минпромторг поддерживает концепцию, согласно которой семьи смогут тратить средства материнского капитала на покупку машины. Однако окончательное решение возможно только с учетом позиции Минтруда. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров в преддверии ПМЭФ

«Глобально мы поддерживаем эту концепцию. Такое решение может стимулировать спрос на рынке, однако подразумевает проработку целого ряда параметров. В частности, решение может быть принято только на межведомственном уровне, в первую очередь, с учетом позиции коллег из Минтруда», — сказал он (цит. по «Прайм»).

В начале февраля в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о разрешении покупки автомобиля на средства маткапитала. В пояснительной записке к документу сказано, что он не будет подлежать продаже в течение трех лет с момента регистрации. Ранее с предложением разрешить использование маткапитала при покупке первого автомобиля выступал «АвтоВАЗ». По словам главы компании Максима Соколова, это позволит улучшить материальное обеспечение молодых семей, а также будет способствовать сбыту автомобилей отечественного производства.

Сейчас воспользоваться маткапиталом можно для оплаты обучения в школе, вузе или колледже, при этом на момент начала обучения ребенок, на которого был получен сертификат, должен быть не старше 25 лет. С 2022 г. маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Помимо образования, маткапитал можно направить также на улучшение жилищных условий, в том числе на ипотеку, на формирование накопительной части пенсии матери, на ежемесячную выплату и на интеграцию в общество детей-инвалидов. 

Ранее по теме: Более 1,7 млн российских семей оплатили маткапиталом обучение детей

С 1 февраля 2022 г. маткапитал индексируется не по прогнозируемой инфляции, как ранее, а по уровню фактической инфляции. Размер маткапитала был проиндексирован на 11,9% в 2023 г. и с февраля на первого ребенка составляет 587 000 руб., на второго –775 600 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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