«АвтоВАЗ» предложил разрешить использовать маткапитал для покупки первой машины
Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» предложил законодательно разрешить использовать средства материнского капитала при покупке первого автомобиля российского производства, об этом сообщил глава компании Максим Соколов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации.
«Как раз сегодня на площадке Совета Федерации мы бы хотели обозначить, помимо спектра обсужденных уже вопросов, еще и ряд законодательных инициатив. <...> вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — сообщил он (цит. по ТАСС).
По его мнению, это позволит улучшить материальное обеспечение молодых семей, а также будет способствовать сбыту автомобилей отечественного производства.
Использовать материнский капитал для покупки машины можно использовать в в некоторых субъектах России. Речь идет о начислениях, поступающих из регионального бюджета. Сейчас соответствующее разрешение действует в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Карелии, Смоленской области, Ростовской области, Сахалинской области, Бурятии и Якутии, а также в Ненецком автономном округе.
Материнский капитал получают семьи за рождение ребенка. В 2022 г. материнский капитал на первого ребенка составляет 524 527 руб. Выплата на второго ребенка составляет 693 144, если семья не получала маткапитал на первенца, и 168 616 руб., если семья оформляла эту выплату. Раньше маткапитал выделялся лишь за рождение второго ребенка. В середине августа Общественная палата предложила предложила выплачивать семьям 1 млн руб. при рождении третьего и последующего детей, что позволит увеличить число ежегодно рождаемых детей на 100 000.
Средства по закону можно потратить на улучшение жилищных условий, в том числе при помощи ипотеки, на накопительную пенсию матери, на обучение ребенка и на адаптацию ребенка-инвалида. Деньги могут быть получены наличными, однако для этого нужно соблюдать определенные условия и получить специальное решение правительства о единовременных выплатах. В январе 2020 г. президент России Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 31 декабря 2026 г.
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