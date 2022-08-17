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Общество

Общественная палата предложила выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

Ведомости

Общественная палата России предложила выплачивать федеральный семейный капитал в размере 1 млн руб. при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу профильной комиссии ОП РФ Сергея Рыбальченко.

Рыбальченко отметил, что реализацию данной инициативы уже анонсировали в Приморском крае. Однако теперь ОП предлагает ввести ее на федеральном уровне. Документ уже направлен руководителю рабочей группы «Социальная политика» Госсовета РФ, губернатору Новгородской области Андрею Никитину.

«Экспертная оценка показывает, что только за счет этой меры ежегодно дополнительно будет рождаться более 100 000 детей», — подчеркнул Рыбальченко. При этом, по его оценке, затраты государства на выплату многодетного семейного капитала не превысят 300 млрд руб. в год.

В ОП также предлагают повысить ежемесячное пособие для беременных женщин до уровня прожиточного минимума. Согласно инициативе, выплаты смогут получать те, кто ждет третьего или последующих детей, а также женщины от 30 лет, вне зависимости от того, каким по счету ребенком беременны.

«Самое многочисленное поколение россиянок сегодня находится в возрасте от 30 до 40 лет, а их репродуктивный потенциал еще очень высок. Именно у женщин в возрасте 30+ чаще всего рождаются третьи и последующие дети», — сказал глава профильной комиссии ОП.

В Институте научно-общественной экспертизы подсчитали, что в случае реализации этих мер только в 2022–2024 гг. дополнительно родится 1,6 млн детей. Рыбальченко добавил, что прирост всех рождений составит 11% за год. По его словам, эффективность инициативы сопоставима с введением программы материнского капитала, когда в 2007 г. прирост относительно 2006 г. составил 9%.

В настоящее время существуют государственные меры поддержки рождения первого и последующих детей. В 2022 г. материнский капитал на первого ребенка составляет 524 500 руб. Выплата на второго ребенка составляет 693 100, если семья не получала маткапитал на первенца, и 168 600 руб., если семья оформляла эту выплату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных