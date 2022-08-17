Общественная палата предложила выплачивать миллион рублей за третьего ребенка

«Самое многочисленное поколение россиянок сегодня находится в возрасте от 30 до 40 лет, а их репродуктивный потенциал еще очень высок. Именно у женщин в возрасте 30+ чаще всего рождаются третьи и последующие дети», — сказал глава профильной комиссии ОП.