Пляж вблизи Стамбула закрыли после обнаружения 28 артиллерийских снарядов
Силы безопасности Турции закрыли пляж Софулар на Черном море в 70 км к востоку от Стамбула после обнаружения в море 28 артиллерийских снарядов. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление губернатора провинции Стамбул.
Уточняется, что 30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) группа морского спецназа провела погружение и нашла 28 боеприпасов. Восемь из них были доставлены на берег для последующего уничтожения. В заявлении говорится, что 2 августа будет произведен контролируемый подрыв оставшихся артиллерийских снарядов.
По данным NTV, неразорвавшиеся снаряды в море обнаружил один из отдыхающих во время купания. Он сообщил об этом в полицию, затем сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей с пляжа и закрыли его.
Телеканал A-Haber со ссылкой на заявление канцелярии губернатора сообщает, что снаряды были найдены 28 июля на побережье Шиле в 10 м от берега на глубине 1-1,5 м. По информации СМИ, водолазы приступили к работам 29 июля, поскольку в день обнаружения погружение было невозможно из-за погодных условий.
Источник в полиции Шиле сообщил «РИА Новости», что все пляжи, кроме Софулар, открыты для отдыхающих. Сейчас водолазы продолжают обследовать морское дно в районе пляжа.