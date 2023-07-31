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Пляж вблизи Стамбула закрыли после обнаружения 28 артиллерийских снарядов

Ведомости

Силы безопасности Турции закрыли пляж Софулар на Черном море в 70 км к востоку от Стамбула после обнаружения в море 28 артиллерийских снарядов. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на заявление губернатора провинции Стамбул. 

Уточняется, что 30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) группа морского спецназа провела погружение и нашла 28 боеприпасов. Восемь из них были доставлены на берег для последующего уничтожения. В заявлении говорится, что 2 августа будет произведен контролируемый подрыв оставшихся артиллерийских снарядов. 

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По данным NTV, неразорвавшиеся снаряды в море обнаружил один из отдыхающих во время купания. Он сообщил об этом в полицию, затем сотрудники правоохранительных органов эвакуировали людей с пляжа и закрыли его. 

Телеканал A-Haber со ссылкой на заявление канцелярии губернатора сообщает, что снаряды были найдены 28 июля на побережье Шиле в 10 м от берега на глубине 1-1,5 м. По информации СМИ, водолазы приступили к работам 29 июля, поскольку в день обнаружения погружение было невозможно из-за погодных условий.  

Источник в полиции Шиле сообщил «РИА Новости», что все пляжи, кроме Софулар, открыты для отдыхающих. Сейчас водолазы продолжают обследовать морское дно в районе пляжа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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