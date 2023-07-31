Пляж вблизи Стамбула закрыли после обнаружения 28 артиллерийских снарядов

Уточняется, что 30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с московским) группа морского спецназа провела погружение и нашла 28 боеприпасов. Восемь из них были доставлены на берег для последующего уничтожения. В заявлении говорится, что 2 августа будет произведен контролируемый подрыв оставшихся артиллерийских снарядов.