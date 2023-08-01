В Ростове задержали восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности

По данным следствия, подозреваемые работали в период с 2007 по 2022 г. Они создали 38 фирм, которые зарегистрировали на подставных лиц. Организации якобы оказывали услуги в сфере строительства, грузоперевозок и др. Однако через них проводились фиктивные транзакции, чтобы обналичить деньги. За эту услугу подозреваемые брали с клиентов процент от поступивших средств. Всего, по подсчетам следствия, им удалось заработать 1,3 млрд руб.