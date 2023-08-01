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Общество

В Ростове задержали восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Ведомости

В Ростове-на-Дону задержали восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1,3 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

По данным следствия, подозреваемые работали в период с 2007 по 2022 г. Они создали 38 фирм, которые зарегистрировали на подставных лиц. Организации якобы оказывали услуги в сфере строительства, грузоперевозок и др. Однако через них проводились фиктивные транзакции, чтобы обналичить деньги. За эту услугу подозреваемые брали с клиентов процент от поступивших средств. Всего, по подсчетам следствия, им удалось заработать 1,3 млрд руб.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проведены обыски и изъяты финансовые документы. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ задержали восемь человек по делу, четверых суд отправил под домашний арест. Остальные будут находиться под запретом определенных действий.

В июне суд приговорил мужчину и женщину к трем годам лишения свободы условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег в Ярославле, писали «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Ярославской области. По словам источника агентства в силовых структурах региона, они работали с блогером Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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