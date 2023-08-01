В Ростове задержали восемь подозреваемых в незаконной банковской деятельности
В Ростове-на-Дону задержали восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1,3 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, подозреваемые работали в период с 2007 по 2022 г. Они создали 38 фирм, которые зарегистрировали на подставных лиц. Организации якобы оказывали услуги в сфере строительства, грузоперевозок и др. Однако через них проводились фиктивные транзакции, чтобы обналичить деньги. За эту услугу подозреваемые брали с клиентов процент от поступивших средств. Всего, по подсчетам следствия, им удалось заработать 1,3 млрд руб.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проведены обыски и изъяты финансовые документы. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ задержали восемь человек по делу, четверых суд отправил под домашний арест. Остальные будут находиться под запретом определенных действий.
В июне суд приговорил мужчину и женщину к трем годам лишения свободы условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег в Ярославле, писали «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Ярославской области. По словам источника агентства в силовых структурах региона, они работали с блогером Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов».