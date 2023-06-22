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«РИА Новости»: суд приговорил подельников Блиновской к трем годам условно

Ведомости

Суд приговорил мужчину и женину к трем года лишения свободы условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег в Ярославле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Ярославской области. По словам источника агентства в силовых структурах региона, они работали с блогером Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов».

«Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении ведомства.

Общий оборот «незаконного банка», согласно материалам дела, составил не менее 286 млн руб., сумма извлеченного дохода – от 18 млн руб. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконной банковской деятельности.

«Обнальщики работали с Блиновской», – сообщил РИА Новости источник.

Накануне, 21 июня, Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Блиновской под домашним арестом до 26 июля. В суде Блиновская заявила, что с первого дня задержания признает вину и активно сотрудничает со следствием.

Сегодня, 22 июня, Московский городской суд оставил Блиновскую под домашним арестом. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты блогера.

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Под домашний арест суд отправил Блиновскую 28 апреля. За день до этого ее задержали на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. 20 июня следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения. СК предъявил блогеру обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).

По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019-2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению.

Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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