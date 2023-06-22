«РИА Новости»: суд приговорил подельников Блиновской к трем годам условно

Под домашний арест суд отправил Блиновскую 28 апреля. За день до этого ее задержали на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. 20 июня следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения. СК предъявил блогеру обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).