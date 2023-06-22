«РИА Новости»: суд приговорил подельников Блиновской к трем годам условно
Суд приговорил мужчину и женину к трем года лишения свободы условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег в Ярославле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Ярославской области. По словам источника агентства в силовых структурах региона, они работали с блогером Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов».
«Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей», – говорится в сообщении ведомства.
Общий оборот «незаконного банка», согласно материалам дела, составил не менее 286 млн руб., сумма извлеченного дохода – от 18 млн руб. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконной банковской деятельности.
«Обнальщики работали с Блиновской», – сообщил РИА Новости источник.
Накануне, 21 июня, Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания Блиновской под домашним арестом до 26 июля. В суде Блиновская заявила, что с первого дня задержания признает вину и активно сотрудничает со следствием.
Сегодня, 22 июня, Московский городской суд оставил Блиновскую под домашним арестом. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты блогера.
Под домашний арест суд отправил Блиновскую 28 апреля. За день до этого ее задержали на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. 20 июня следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения. СК предъявил блогеру обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019-2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению.
Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.