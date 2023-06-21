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Суд продлил домашний арест блогеру Блиновской

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом в отношении блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Мера пресечения продлена на месяц – до 26 июля 2023 г.

В суде Блиновская заявила, что с первого дня задержания признает вину и активно сотрудничает со следствием. По ее словам, которые приводит ТАСС, против людей, которые взломали ее Telegram-канал, возбуждено уголовное дело.

Под домашний арест суд отправил Блиновскую 28 апреля. За день до этого ее задержали на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. 20 июня следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения.

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СК предъявил блогеру обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).

По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019-2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению.

В ходе заседания по мере пресечения стало известно, что следствие наложило арест на 35 иностранных счетов в рамках уголовного дела Блиновской. Обеспечительные меры были наложены на 136 банковских счетов блогера и ее супруга. В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов. По утверждению защиты обвиняемой, блогер выплатила уже 30 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных