Суд продлил домашний арест блогеру Блиновской
Пресненский районный суд Москвы продлил срок содержания под домашним арестом в отношении блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Мера пресечения продлена на месяц – до 26 июля 2023 г.
В суде Блиновская заявила, что с первого дня задержания признает вину и активно сотрудничает со следствием. По ее словам, которые приводит ТАСС, против людей, которые взломали ее Telegram-канал, возбуждено уголовное дело.
Под домашний арест суд отправил Блиновскую 28 апреля. За день до этого ее задержали на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. 20 июня следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения.
СК предъявил блогеру обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019-2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению.
В ходе заседания по мере пресечения стало известно, что следствие наложило арест на 35 иностранных счетов в рамках уголовного дела Блиновской. Обеспечительные меры были наложены на 136 банковских счетов блогера и ее супруга. В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов. По утверждению защиты обвиняемой, блогер выплатила уже 30 млн руб.