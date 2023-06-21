Суд продлил домашний арест блогеру Блиновской

В ходе заседания по мере пресечения стало известно, что следствие наложило арест на 35 иностранных счетов в рамках уголовного дела Блиновской. Обеспечительные меры были наложены на 136 банковских счетов блогера и ее супруга. В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов. По утверждению защиты обвиняемой, блогер выплатила уже 30 млн руб.