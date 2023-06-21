Следствие арестовало 35 иностранных счетов по делу блогера Блиновской

В конце мая следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа. Конкретная сумма, на которую были арестованы счета, не уточнялась. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщал в мае председатель СК Александр Бастрыкин, Блиновская выплатила 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов. По утверждению защиты обвиняемой, блогер выплатила уже 30 млн руб.