Следствие арестовало 35 иностранных счетов по делу блогера Блиновской
Следствие наложило арест на 35 иностранных счетов в рамках уголовного дела о неуплате налогов против блогера, «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщила представитель СК на слушании в суде, где рассматривается ходатайство о продлении обвиняемой домашнего ареста, передает ТАСС.
«За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета», – заявила представитель СК.
Следствие также намерено арестовать совместное имущество Блиновской и ее мужа, обвиняемого в пособничестве и отмывании денег.
Блиновская, известная как основатель проекта «Марафон желаний», была задержана 27 апреля на КПП в Смоленской области при попытке выехать в Белоруссию на арендованном автомобиле. СК предъявил ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг. В результате она не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. В ходе допроса Блиновская раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. 28 апреля суд отправил ее под домашний арест до 26 июня. 20 июня следствие попросило продлить арест Блиновской еще на месяц.
В конце мая следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа. Конкретная сумма, на которую были арестованы счета, не уточнялась. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Как сообщал в мае председатель СК Александр Бастрыкин, Блиновская выплатила 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов. По утверждению защиты обвиняемой, блогер выплатила уже 30 млн руб.