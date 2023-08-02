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В аэропорту Иркутска самолет столкнулся со стаей птиц

Ведомости

Пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 

«Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения воздушного судна авиакомпании «Сибирь» со стаей птиц в аэропорту Иркутска», – говорится в сообщении. 

Лайнер выполнял рейс из Иркутска в Якутск. Столкновение со стаей птиц произошло 2 августа при разбеге, уточнили в прокуратуре. В результате экипаж прервал взлет и вернулся на стоянку. На борту находились 124 пассажира, никто не пострадал. 

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверит орнитологическое обеспечение безопасности полетов. В случае оснований будут приняты меры реагирования, подчеркнули в ведомстве.

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Проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) проведет также Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России, сообщили в ведомстве. По данным СК, на борту находились шесть членов экипажа и 140 пассажиров, в том числе 16 детей. Причиной посадки в ведомстве также назвали столкновение самолета со стаей птиц при наборе высоты. Рейс осуществлялся лайнером Airbus А320.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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