В аэропорту Иркутска самолет столкнулся со стаей птиц

Проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) проведет также Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России, сообщили в ведомстве. По данным СК, на борту находились шесть членов экипажа и 140 пассажиров, в том числе 16 детей. Причиной посадки в ведомстве также назвали столкновение самолета со стаей птиц при наборе высоты. Рейс осуществлялся лайнером Airbus А320.