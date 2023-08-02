В аэропорту Иркутска самолет столкнулся со стаей птиц
Пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) столкнулся со стаей птиц при вылете из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов по факту столкновения воздушного судна авиакомпании «Сибирь» со стаей птиц в аэропорту Иркутска», – говорится в сообщении.
Лайнер выполнял рейс из Иркутска в Якутск. Столкновение со стаей птиц произошло 2 августа при разбеге, уточнили в прокуратуре. В результате экипаж прервал взлет и вернулся на стоянку. На борту находились 124 пассажира, никто не пострадал.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверит орнитологическое обеспечение безопасности полетов. В случае оснований будут приняты меры реагирования, подчеркнули в ведомстве.
Проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) проведет также Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России, сообщили в ведомстве. По данным СК, на борту находились шесть членов экипажа и 140 пассажиров, в том числе 16 детей. Причиной посадки в ведомстве также назвали столкновение самолета со стаей птиц при наборе высоты. Рейс осуществлялся лайнером Airbus А320.