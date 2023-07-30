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В «Шереметьево» сел самолет из Улан-Удэ с отказом шасси

Ведомости

В аэропорту «Шереметьево» совершил посадку пассажирский самолет Boeing с неисправностью шасси, борт летел из Улан-Удэ, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, в аэропорт перед посадкой самолета были направлены дополнительные силы пожарных. Boeing находился в пути почти шесть часов и совершил благополучную посадку в «Шереметьево», рассказали в экстренных службах.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс выполняла авиакомпания Smartavia, самолет приземлился в 08:58. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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