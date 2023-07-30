В «Шереметьево» сел самолет из Улан-Удэ с отказом шасси
В аэропорту «Шереметьево» совершил посадку пассажирский самолет Boeing с неисправностью шасси, борт летел из Улан-Удэ, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, в аэропорт перед посадкой самолета были направлены дополнительные силы пожарных. Boeing находился в пути почти шесть часов и совершил благополучную посадку в «Шереметьево», рассказали в экстренных службах.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс выполняла авиакомпания Smartavia, самолет приземлился в 08:58.