В Минздраве опровергли сообщения о платных медицинских услугах с 1 сентября
Сообщения о том, что некоторые медицинские услуги станут платными с 1 сентября, не соответствуют действительности. Об этом заявил «Интерфаксу» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он пояснил, что информация о том, что медицинская помощь станет платной, является «не более чем неквалифицированной оценкой» содержания документа. Кузнецов уточнил, что все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную и плановую, и дальше будут оказываться бесплатно. Помощник министра напомнил, что получить медицинские услуги граждане России могут по полису ОМС.
«Никаких изменений в этой части не планируется», – подчеркнул он.
Кузнецов добавил, что правила устанавливают перечень случаев, когда медучреждения имеют право оказывать пациентам платные услуги. Он отметил, что в основном речь идет о случаях, когда процедура проводится не по назначению врача, а по желанию пациента.
Ранее сегодня, 2 августа, агентство «Прайм» со ссылкой на медицинского адвоката Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирину Гриценко сообщило, что ряд медицинских услуг станут в России платными. Таким образом Гриценко интерпретировала постановление правительства, которое вступает в силу с 1 сентября.