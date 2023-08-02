В Минздраве опровергли сообщения о платных медицинских услугах с 1 сентября

Он пояснил, что информация о том, что медицинская помощь станет платной, является «не более чем неквалифицированной оценкой» содержания документа. Кузнецов уточнил, что все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную и плановую, и дальше будут оказываться бесплатно. Помощник министра напомнил, что получить медицинские услуги граждане России могут по полису ОМС.