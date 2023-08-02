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Общество

В Минздраве опровергли сообщения о платных медицинских услугах с 1 сентября

Ведомости

Сообщения о том, что некоторые медицинские услуги станут платными с 1 сентября, не соответствуют действительности. Об этом заявил «Интерфаксу» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он пояснил, что информация о том, что медицинская помощь станет платной, является «не более чем неквалифицированной оценкой» содержания документа. Кузнецов уточнил, что все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную и плановую, и дальше будут оказываться бесплатно. Помощник министра напомнил, что получить медицинские услуги граждане России могут по полису ОМС.

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«Никаких изменений в этой части не планируется», – подчеркнул он.

Кузнецов добавил, что правила устанавливают перечень случаев, когда медучреждения имеют право оказывать пациентам платные услуги. Он отметил, что в основном речь идет о случаях, когда процедура проводится не по назначению врача, а по желанию пациента.

Ранее сегодня, 2 августа, агентство «Прайм» со ссылкой на медицинского адвоката Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирину Гриценко сообщило, что ряд медицинских услуг станут в России платными. Таким образом Гриценко интерпретировала постановление правительства, которое вступает в силу с 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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