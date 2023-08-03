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Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Ведомости

На 82-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Об этом со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого пишет ТАСС.

По данным источника «Известий», Мирошниченко скончалась в больнице, не приходя в сознание.

30 июля актрису госпитализировали, врачи диагностировали у нее грипп в тяжелой форме. После этого его перевели в реанимацию. 1 августа СМИ сообщали, что она находится в медикаментозной коме. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 г. во время эвакуации ее семьи из Москвы. Она окончила Школу-студию МХАТ. Первый раз сыграла в фильме «Я шагаю по Москве» в 1963 г. В 1965 г. она начала работать во МХАТ. На ее счету более 49 ролей в фильмах и свыше 44 ролей в театре. Звание народной артистки РСФСР она получила в 1988 г. Имеет ряд других наград, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, которым была награждена в 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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