Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за неудаление данных
422-й участок мирового судьи Таганского района признал Wikimedia Foundation, Inc виновным в правонарушении, предусмотренным ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента), передает корреспондент «Ведомостей».
Судья Тимур Вахрамеев назначил «Викимедии» штраф в размере 3 млн руб.
В судебном заседании стало известно, что ранее Роскомнадзор требовал от фонда ограничить доступ к недостоверным сведениям о якобы применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.
Фонд Wikimedia регулярно получает в российском суде наказание в виде штрафов за подобные правонарушения. Только в 2023 г. сумма штрафов, назначенных «Викимедии», превысила 18 млн. руб.