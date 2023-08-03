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Общество

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 млн рублей за неудаление данных

Ведомости

422-й участок мирового судьи Таганского района признал Wikimedia Foundation, Inc виновным в правонарушении, предусмотренным ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента), передает корреспондент «Ведомостей».

Судья Тимур Вахрамеев назначил «Викимедии» штраф в размере 3 млн руб.

В судебном заседании стало известно, что ранее Роскомнадзор требовал от фонда ограничить доступ к недостоверным сведениям о якобы применении ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.

Фонд Wikimedia регулярно получает в российском суде наказание в виде штрафов за подобные правонарушения. Только в 2023 г. сумма штрафов, назначенных «Викимедии», превысила 18 млн. руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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