Минтранс подтвердил планы ввести запрет на превышение средней скорости движения

«В настоящее время термин "средняя скорость", а также запрет на ее превышение в Правилах дорожного движения не установлены.<…> Минтранс России предлагает ввести в ПДД определение "средняя скорость движения транспортного средства", а также дополнить правила обязанностью не превышать в том числе и среднюю скорость движения», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).