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Общество

Минтранс подтвердил планы ввести запрет на превышение средней скорости движения

Ведомости

Минтранс России предложил дополнить правила дорожного движения (ПДД) запретом на превышение средней скорости движения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

«В настоящее время термин "средняя скорость", а также запрет на ее превышение в Правилах дорожного движения не установлены.<…> Минтранс России предлагает ввести в ПДД определение "средняя скорость движения транспортного средства", а также дополнить правила обязанностью не превышать в том числе и среднюю скорость движения», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).

Ранее о том, что Минтранс подготовил проект поправок к ПДД, которые предусматривают штрафы за превышение средней скорости, писал «Коммерсантъ». По информации издания, средняя скорость будет равна отношению длины участка дороги с ограничениями скорости ко времени, затраченному водителем на преодоление этот участка. Водитель будет обязан вести машину со средней скоростью, не нарушая ограничений.

Поправки будут внесены и в КоАП. Замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов пояснил, что местом правонарушения будет считаться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. Он добавил, что методику фиксации средней скорости и вынесения штрафов отдельно пропишут в документах.

ГИБДД прекратила наказывать водителей за превышение средней скорости в 2021 г. «Коммерсантъ» пишет, что позиция МВД с того момента не изменилась, к поправкам в ведомстве отнеслись настороженно. 

По данным ГИБДД Москвы, превышение предела скорости на величину от 20 до 40 км/ч является наиболее распространенным нарушением ПДД. В топ-3 также вошли нарушение требований знаков или дорожной разметки, а также движение по автобусным полосам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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