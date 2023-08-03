Минтранс подтвердил планы ввести запрет на превышение средней скорости движения
Минтранс России предложил дополнить правила дорожного движения (ПДД) запретом на превышение средней скорости движения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.
«В настоящее время термин "средняя скорость", а также запрет на ее превышение в Правилах дорожного движения не установлены.<…> Минтранс России предлагает ввести в ПДД определение "средняя скорость движения транспортного средства", а также дополнить правила обязанностью не превышать в том числе и среднюю скорость движения», – сказано в сообщении (цит. по ТАСС).
Ранее о том, что Минтранс подготовил проект поправок к ПДД, которые предусматривают штрафы за превышение средней скорости, писал «Коммерсантъ». По информации издания, средняя скорость будет равна отношению длины участка дороги с ограничениями скорости ко времени, затраченному водителем на преодоление этот участка. Водитель будет обязан вести машину со средней скоростью, не нарушая ограничений.
Поправки будут внесены и в КоАП. Замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов пояснил, что местом правонарушения будет считаться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. Он добавил, что методику фиксации средней скорости и вынесения штрафов отдельно пропишут в документах.
ГИБДД прекратила наказывать водителей за превышение средней скорости в 2021 г. «Коммерсантъ» пишет, что позиция МВД с того момента не изменилась, к поправкам в ведомстве отнеслись настороженно.
По данным ГИБДД Москвы, превышение предела скорости на величину от 20 до 40 км/ч является наиболее распространенным нарушением ПДД. В топ-3 также вошли нарушение требований знаков или дорожной разметки, а также движение по автобусным полосам.