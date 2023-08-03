В России планируют вернуть штрафы за превышение средней скорости

ГИБДД прекратила наказывать водителей за превышение средней скорости в 2021 г. «Коммерсантъ» пишет, что позиция МВД с того момента не изменилась, к поправкам в ведомстве отнеслись настороженно. Старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГИБДД Виктор Стельмах отметил, что поправки не решают вопрос о подсудности, поскольку контролируемый участок может находиться на территории нескольких субъектов.