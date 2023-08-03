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В России планируют вернуть штрафы за превышение средней скорости

Ведомости

В России хотят вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Проект поправок к ПДД разработал Минтранс, ведомство также готовит такие изменения в КоАП. Как сообщает «Коммерсантъ», этот вопрос рассматривался 2 августа на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения».

Согласно проекту изменений к ПДД, в правилах появится термин «средняя скорость движения транспортного средства». Средняя скорость будет равна отношению длины участка дороги с ограничениями скорости ко времени, затраченному водителем на преодоление этот участка. Водитель будет обязан вести машину со средней скоростью, не нарушая ограничений.

В КоАП будут также предусмотрены штрафы за превышение средней скорости. Замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Антон Козлов пояснил, что местом правонарушения будет считаться зона контроля последней камеры из цепочки устройств, участвующих в фиксации. Он добавил, что методику фиксации средней скорости и вынесения штрафов отдельно пропишут в трех документах.

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ГИБДД прекратила наказывать водителей за превышение средней скорости в 2021 г. «Коммерсантъ» пишет, что позиция МВД с того момента не изменилась, к поправкам в ведомстве отнеслись настороженно. Старший инспектор по особым поручениям отдела нормативно-правового регулирования и внешнего взаимодействия ГИБДД Виктор Стельмах отметил, что поправки не решают вопрос о подсудности, поскольку контролируемый участок может находиться на территории нескольких субъектов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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