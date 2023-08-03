Россельхознадзор планирует проверить выращивание бананов и цветов в Эквадоре

Вместе с этим Россельхознадзор провел переговоры с Министерством сельского хозяйства и животноводства Бразилии, в ходе которых стороны договорились об аудите со стороны России системы контроля в местах выращивания и упаковки кофе, а также лабораторий, которые проводят экспертизу продукции. Детали визита будут согласовываться в рабочем порядке. По данным, Россельхознадзор с начала 2023 г. из Бразилии в Россию было ввезено около 29 300 тыс. тонн кофе.