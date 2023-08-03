Россельхознадзор планирует проверить выращивание бананов и цветов в Эквадоре
Россельхознадзор планирует посетить Эквадор и Бразилию с целью аудита мест выращивания бананов, цветов и кофе. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе переговоров с представителями министерства сельского хозяйства и животноводства Эквадора Россия указала, что участились случаи, когда во ввозимой из республики растительной продукции обнаруживаются карантинные для ЕАЭС объекты. По данным Россельхознадзора, с начала 2023 г. в партиях бананов были найдены многоядные мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew). При этом западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) был обнаружен в срезанных цветах из Эквадора.
Ведомство уведомило об этих случаях Агентство по контролю за качеством сельскохозяйственной продукции Эквадора и планирует потребовать прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию до того, как будет получен ответ о результатах исследований.
«Стороны обсудили вопрос проведения аудита системы контроля (надзора) в местах выращивания (производства), сортировки, переработки, складирования и упаковки бананов и цветов, а также лабораторий, осуществляющих экспертизу этой продукции. Стороны договорились в рабочем порядке согласовать возможные сроки такого визита», – говорится в сообщении ведомства.
Вместе с этим Россельхознадзор провел переговоры с Министерством сельского хозяйства и животноводства Бразилии, в ходе которых стороны договорились об аудите со стороны России системы контроля в местах выращивания и упаковки кофе, а также лабораторий, которые проводят экспертизу продукции. Детали визита будут согласовываться в рабочем порядке. По данным, Россельхознадзор с начала 2023 г. из Бразилии в Россию было ввезено около 29 300 тыс. тонн кофе.