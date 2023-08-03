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Общество

Россельхознадзор планирует проверить выращивание бананов и цветов в Эквадоре

Ведомости

Россельхознадзор планирует посетить Эквадор и Бразилию с целью аудита мест выращивания бананов, цветов и кофе. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе переговоров с представителями министерства сельского хозяйства и животноводства Эквадора Россия указала, что участились случаи, когда во ввозимой из республики растительной продукции обнаруживаются карантинные для ЕАЭС объекты. По данным Россельхознадзора, с начала 2023 г. в партиях бананов были найдены многоядные мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew). При этом западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg) был обнаружен в срезанных цветах из Эквадора.

Ведомство уведомило об этих случаях Агентство по контролю за качеством сельскохозяйственной продукции Эквадора и планирует потребовать прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию до того, как будет получен ответ о результатах исследований.

«Стороны обсудили вопрос проведения аудита системы контроля (надзора) в местах выращивания (производства), сортировки, переработки, складирования и упаковки бананов и цветов, а также лабораторий, осуществляющих экспертизу этой продукции. Стороны договорились в рабочем порядке согласовать возможные сроки такого визита», – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим Россельхознадзор провел переговоры с Министерством сельского хозяйства и животноводства Бразилии, в ходе которых стороны договорились об аудите со стороны России системы контроля в местах выращивания и упаковки кофе, а также лабораторий, которые проводят экспертизу продукции. Детали визита будут согласовываться в рабочем порядке. По данным, Россельхознадзор с начала 2023 г. из Бразилии в Россию было ввезено около 29 300 тыс. тонн кофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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