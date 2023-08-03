Собянин поддержал проведение выставки «Православная Русь – к Дню народного единства»
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XX выставки «Православная Русь – к Дню народного единства», которая пройдет в «Манеже». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
В этом году, который был объявлен годом педагога и наставника, выставка будет посвящена теме «Роль учителя в истории».
В прошлом году выставка «Православная Русь – к Дню народного единства» проходила в «Манеже» с 4 по 24 ноября. Ее темой тогда была заявлена «Украина. На переломе эпох».
Предполагается, что в этом году выставку могут посетить около 300 000 человек. Мероприятие реализуется по инициативе РПЦ при поддержке Минкультуры и правительства Москвы. Его главной целью является историческое просвещение и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.