Собянин поддержал проведение выставки «Православная Русь – к Дню народного единства»

Предполагается, что в этом году выставку могут посетить около 300 000 человек. Мероприятие реализуется по инициативе РПЦ при поддержке Минкультуры и правительства Москвы. Его главной целью является историческое просвещение и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.