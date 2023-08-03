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Собянин поддержал проведение выставки «Православная Русь – к Дню народного единства»

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XX выставки «Православная Русь – к Дню народного единства», которая пройдет в «Манеже». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы. 

В этом году, который был объявлен годом педагога и наставника, выставка будет посвящена теме «Роль учителя в истории». 

В прошлом году выставка «Православная Русь – к Дню народного единства» проходила в «Манеже» с 4 по 24 ноября. Ее темой тогда была заявлена «Украина. На переломе эпох». 

Предполагается, что в этом году выставку могут посетить около 300 000 человек. Мероприятие реализуется по инициативе РПЦ при поддержке Минкультуры и правительства Москвы. Его главной целью является историческое просвещение и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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