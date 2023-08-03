Численность избирателей в России за полгода сократилась на 133 000 человек
ЦИК России опубликовал данные о численности избирателей на 1 июля 2023 г. В России проживают 107 915 325 человек, обладающих правом голоса, за пределами РФ – 2 004 940 человек, в Байконуре – 11 653 человека. Информацию о численности избирателей в новых регионах Центризбирком не публикует.
Численность избирателей в РФ снизилась более чем на 133 000 человек по сравнению с данными на 1 января 2023 г. При этом выросло количество избирателей за пределами России с 1 984 676 (такое количество проживало 1 января 2023 г.) до 2 004 940 человек. В Байконуре количество избирателей осталось практически неизменным – 11 541 человек на 1 января 2023 г. и 11 653 человека на 1 июля 2023 г.
1 января 2022 г. в России, по данным ЦИК, проживало 107 943 728 человек с правом голоса, за пределами РФ – 2 014 618 человек, в Байконуре – 12 273 человека. «Ведомости» направили запрос в ЦИК России.
В единый день голосования 10 сентября пройдут прямые выборы 21 губернатора, депутатов 20 законодательных собраний субъектов, дополнительные выборы четырех депутатов Госдумы. Также пять глав регионов, включая все четыре новых, будут избраны через голосование в парламентах.