Численность избирателей в России за полгода сократилась на 133 000 человек

Численность избирателей в РФ снизилась более чем на 133 000 человек по сравнению с данными на 1 января 2023 г. При этом выросло количество избирателей за пределами России с 1 984 676 (такое количество проживало 1 января 2023 г.) до 2 004 940 человек. В Байконуре количество избирателей осталось практически неизменным – 11 541 человек на 1 января 2023 г. и 11 653 человека на 1 июля 2023 г.