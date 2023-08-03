Кинувшего страйкбольную гранату в машину около «Москвы-Сити» мужчину задержали

При обыске у мужчины изъяли пневматический пистолет, пишет «РИА Новости». По информации полиции, этим пистолетом он угрожал водителю иномарки и просил отвезти его «куда он скажет». После отказа задержанный бросил страйкбольную гранату в салон машины и скрылся.