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Общество

Кинувшего страйкбольную гранату в машину около «Москвы-Сити» мужчину задержали

Ведомости

Полиция задержала мужчину, который, по предварительной информации, бросил в салон машины около комплекса «Москва-Сити» страйкбольную гранату. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

При обыске у мужчины изъяли пневматический пистолет, пишет «РИА Новости». По информации полиции, этим пистолетом он угрожал водителю иномарки и просил отвезти его «куда он скажет». После отказа задержанный бросил страйкбольную гранату в салон машины и скрылся.

Сообщение о произошедшем поступило в МВД в 20:10 мск. Мужчина был найден и задержан в течение менее двух часов. Его мотивы в настоящее время устанавливаются. 

На фотографиях, которые представила префектура ЦАО, видны выбитые стекла машины марки Jaguar, которая получила повреждения после срабатывания гранаты. В результате произошедшего никто не пострадал, водителя в момент взрыва в салоне не было. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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