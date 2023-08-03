Кинувшего страйкбольную гранату в машину около «Москвы-Сити» мужчину задержали
Полиция задержала мужчину, который, по предварительной информации, бросил в салон машины около комплекса «Москва-Сити» страйкбольную гранату. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
При обыске у мужчины изъяли пневматический пистолет, пишет «РИА Новости». По информации полиции, этим пистолетом он угрожал водителю иномарки и просил отвезти его «куда он скажет». После отказа задержанный бросил страйкбольную гранату в салон машины и скрылся.
Сообщение о произошедшем поступило в МВД в 20:10 мск. Мужчина был найден и задержан в течение менее двух часов. Его мотивы в настоящее время устанавливаются.
На фотографиях, которые представила префектура ЦАО, видны выбитые стекла машины марки Jaguar, которая получила повреждения после срабатывания гранаты. В результате произошедшего никто не пострадал, водителя в момент взрыва в салоне не было.