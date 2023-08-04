Авиакомпания «Россия» возобновит международные рейсы из Сочи с 14 августа

«Полеты из Сочи в иностранные государства удобны для жителей южных регионов страны, а также транзитных пассажиров. Рейсы «России» связывают Южный авиатранспортный узел с другими базовыми аэропортами – в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Разветвленная маршрутная сеть авиакомпании позволит путешественникам из разных субъектов РФ выбрать интересное направление со стыковкой в Сочи», – добавили в пресс-службе аэропорта.