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Авиакомпания «Россия» возобновит международные рейсы из Сочи с 14 августа

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Авиакомпания «Россия» возобновит прямые рейсы из Сочи в города Турции (Стамбул, Анталья, Даламан), Армении (Ереван) и ОАЭ (Дубай) с 14 августа. Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

«Полеты из Сочи в иностранные государства удобны для жителей южных регионов страны, а также транзитных пассажиров. Рейсы «России» связывают Южный авиатранспортный узел с другими базовыми аэропортами – в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Разветвленная маршрутная сеть авиакомпании позволит путешественникам из разных субъектов РФ выбрать интересное направление со стыковкой в Сочи», – добавили в пресс-службе аэропорта.

11 июля 2023 г. возобновилось прерванное в 2019 г. авиасообщение между Сочи и Тбилиси. Первой российской компанией, совершившей прямой рейс между Москвой и Тбилиси, стал «Азимут».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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