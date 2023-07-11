Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси
Авиасообщение между Сочи и Тбилиси, прерванное в 2019 г., возобновилось. Самолет Red Wings 11 июля вылетел из Сочи в грузинскую столицу. Об этом сообщает пресс-служба авикомпании, передает ТАСС.
«Рейс только что вылетел», – уточнили в Red Wings.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи, Sukhoi Superjet 100 вылетел в 15:33 с задержкой на полтора часа. Рейс была запланирован на 14:00. Лайнер прибудет в Тбилиси в 17:40 (16:40 мск), следует из данных аэропорта Тбилиси.
С июня 2019 г. действовал запрет на полеты российских авиакомпаний и реализацию российскими туроператорами туров в Грузию. Поводом для введения такой меры стали протесты у здания грузинского парламента в Тбилиси на фоне того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Гаврилов утверждал, что его пригласили занять это место.
10 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Позже он заявил, что это была его личная инициатива. Таким образом президент хотел поддержать людей, которые стремятся наладить взаимоотношения с Грузией, а также граждан, которые любят Грузию.
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение властей РФ провокацией и неприемлемым на фоне продолжения военной операции на Украине. Правительство Грузии же поддержало решение российских властей. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что все то, что облегчает «жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, является положительным и приветствуется».
Первой российской компанией, совершившей прямой рейс между Москвой и Тбилиси, стал «Азимут». С грузинской стороны такой же маршрут, только из столицы Грузии, совершила компания Georgian Airways.