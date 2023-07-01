Зеленский ввел санкции против Georgian Airways и почти 300 компаний РФ

После начала военной операции на Украине Зеленский стал вводить блокирующие санкции регулярно. Обычно они касаются физлиц и организаций, которые, по оценке Киева, связаны с властями РФ. В частности, под ограничения уже попали граждане и компании из Армении, Великобритании, Нидерландов, США и др. В июне президент Украины ввел санкции против председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, а также в отношении еще 10 судей.