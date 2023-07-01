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Зеленский ввел санкции против Georgian Airways и почти 300 компаний РФ

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 192 человек, большинство из которых – граждане России. Под ограничения также попали юрлица – всего 291 компания. Об этом говорится на сайте украинского президента.

Указ Зеленского вводит в действие решение о санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ограничения предполагают блокировку активов, запрет на проведение платежных операций, а также вывод средств с Украины. Санкции в отношении физлиц вводятся на пять лет, компаний – на пять и на десять лет.

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В санкционный список Украины включены также компании Белоруссии, Грузии и Казахстана. В частности, Зеленский утвердил меры в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и председателя совета директоров перевозчика Тамаза Гаиашвили. Ранее эта компания возобновила полеты в Россию.

После начала военной операции на Украине Зеленский стал вводить блокирующие санкции регулярно. Обычно они касаются физлиц и организаций, которые, по оценке Киева, связаны с властями РФ. В частности, под ограничения уже попали граждане и компании из Армении, Великобритании, Нидерландов, США и др. В июне президент Украины ввел санкции против председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, а также в отношении еще 10 судей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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