Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда России

После начала военной операции на Украине Зеленский стал вводить блокирующие санкции регулярно. Обычно они касаются физлиц и организаций, которые, по оценке Киева, связаны с властями РФ. В частности под ограничения уже попали граждане и компании из Армении, Великобритании, Нидерландов, США и др.