Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда России
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, а также в отношении еще 10 судей. Об этом говорится на сайте украинского президента.
Санкционный перечень пополнили 178 человек. Ограничениями вводится блокировка активов, запрет на проведение платежных операций, а также вывод средств из Украины. Санкции в отношении физлиц вводятся на пять лет.
27 мая президент Украины своим указом внес в реестр 51 физическое и 220 юридических лиц. Все попавшие в список являлись гражданами России, а среди организаций оказались связанные с железными дорогами компании – «Дорожный центр внедрения Калининградской железной дороги», «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий Западно-Сибирской железной дороги» и др.
Кроме этого, были введены ограничения в отношении ряда зарубежных компаний, зарегистрированных в ФРГ, Нидерландах, Казахстане, Бельгии.
После начала военной операции на Украине Зеленский стал вводить блокирующие санкции регулярно. Обычно они касаются физлиц и организаций, которые, по оценке Киева, связаны с властями РФ. В частности под ограничения уже попали граждане и компании из Армении, Великобритании, Нидерландов, США и др.