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Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против председателя Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина, а также в отношении еще 10 судей. Об этом говорится на сайте украинского президента.

Санкционный перечень пополнили 178 человек. Ограничениями вводится блокировка активов, запрет на проведение платежных операций, а также вывод средств из Украины. Санкции в отношении физлиц вводятся на пять лет.

27 мая президент Украины своим указом внес в реестр 51 физическое и 220 юридических лиц. Все попавшие в список являлись гражданами России, а среди организаций оказались связанные с железными дорогами компании – «Дорожный центр внедрения Калининградской железной дороги», «Дорожный центр внедрения новой техники и технологий Западно-Сибирской железной дороги» и др.

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Кроме этого, были введены ограничения в отношении ряда зарубежных компаний, зарегистрированных в ФРГ, Нидерландах, Казахстане, Бельгии.

После начала военной операции на Украине Зеленский стал вводить блокирующие санкции регулярно. Обычно они касаются физлиц и организаций, которые, по оценке Киева, связаны с властями РФ. В частности под ограничения уже попали граждане и компании из Армении, Великобритании, Нидерландов, США и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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