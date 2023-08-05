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Общество

В Канске ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажном доме

Ведомости

В Канске в Красноярском крае введен режим ЧС после произошедшего 4 августа взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«С 20:00 4 августа 2023 г. для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»», – говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что 4 августа в 17:44 по местному времени (13:44 мск) поступило сообщение о взрыве, предположительно, газа в жилом доме по адресу: ул. Каландарашвили, 19. По данным властей, за медицинской помощью обратились 11 человек, семь госпитализированы – двое из них в тяжелом состоянии.

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О взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Канске 4 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. ТАСС со ссылкой на региональный минздрав сообщал о госпитализации семи человек и обращении за медпомощью 11-ти.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило о возгорании после взрыва. К тушению были привлечены 38 человек и 14 единиц техники. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м, уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что стены дома в результате взрыва повреждены не были, однако пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Всего было эвакуировано 200 человек, включая 20 детей.

СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы. По данным следствия, газ взорвался при замене трубопровода в квартире многоэтажки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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