В Канске ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажном доме
В Канске в Красноярском крае введен режим ЧС после произошедшего 4 августа взрыва бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«С 20:00 4 августа 2023 г. для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»», – говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что 4 августа в 17:44 по местному времени (13:44 мск) поступило сообщение о взрыве, предположительно, газа в жилом доме по адресу: ул. Каландарашвили, 19. По данным властей, за медицинской помощью обратились 11 человек, семь госпитализированы – двое из них в тяжелом состоянии.
О взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Канске 4 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. ТАСС со ссылкой на региональный минздрав сообщал о госпитализации семи человек и обращении за медпомощью 11-ти.
ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило о возгорании после взрыва. К тушению были привлечены 38 человек и 14 единиц техники. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м, уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что стены дома в результате взрыва повреждены не были, однако пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Всего было эвакуировано 200 человек, включая 20 детей.
СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы. По данным следствия, газ взорвался при замене трубопровода в квартире многоэтажки.