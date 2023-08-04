В Красноярском крае из-за взрыва газа в пятиэтажном доме госпитализированы семь человек
В Канске Красноярского края взорвался бытовой газ в пятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
«В Канске полицейские работают на месте хлопка бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили», – говорится в сообщении.
В МВД заявили, что обстоятельства произошедшего выясняются. Также уточняются данные о пострадавших. Изначально в сообщении ведомства говорилось, что в больницу доставлены четыре человека. Сейчас сообщение МВД отредактировано, данные о пострадавших не приводятся.
В региональном минздраве сообщили о семерых госпитализированных, всего за медицинской помощью после инцидента обратились 11 человек, передает ТАСС.
Агентство со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что после взрыва газа начался пожар на третьем этаже дома, огонь уже потушили. Представитель экстренных служб добавил, что разрушений, помимо выбитых стекол, в результате взрыва газа нет. По его словам, причины произошедшего выясняются.
В ГУ МЧС России по Красноярскому краю подтвердили возгорание. К тушению были привлечены 38 человек и 14 единиц техники. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м, уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что стены дома в результате взрыва повреждены не были, однако пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Всего было эвакуировано 200 человек, включая 20 детей.
СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы.
По данным следствия, газ взорвался при замене трубопровода в квартире многоэтажки. В результате пострадали несколько человек, они доставлены в больницу. Их число в СК не уточнили.