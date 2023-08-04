В Красноярском крае из-за взрыва газа в пятиэтажном доме госпитализированы семь человек

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю подтвердили возгорание. К тушению были привлечены 38 человек и 14 единиц техники. Огонь ликвидирован на площади 30 кв. м, уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что стены дома в результате взрыва повреждены не были, однако пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Всего было эвакуировано 200 человек, включая 20 детей.