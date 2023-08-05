В Суэцком канале затонул буксир после столкновения с танкером
Буксир Fahd столкнулся в танкером Chinagas Legend в Суэцком канале, после чего затонул, сообщил руководитель администрации канала в соцсети X (бывшая Twitter).
«На море ведутся спасательные работы для устранения последствий столкновения танкера Chinagas Legend и буксира Fahd, одного из судов администрации... которое закончилось затоплением буксира», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.
На борту буксира было семь человек, спасатели были немедленно направлены им на помощь, об их судьбе пока ничего не сообщается. Танкер длиной 230 м сейчас находится в Порт-Саиде.
25 мая сухогруз Xin Hai Tong из Гонконга заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Канал был перекрыт на два часа, после чего судоходная компания Leth Agencies объявила в Twitter о снятии судна с мели. В марте 2021 г. следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given с 20 000 контейнеров на борту во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель. Происшествие вызвало многодневный коллапс мировых грузоперевозок. В результате за Ever Given выстроилась очередь из более чем 450 судов. Снять корабль с мели удалось почти через неделю.