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Общество

В Суэцком канале затонул буксир после столкновения с танкером

Ведомости

Буксир Fahd столкнулся в танкером Chinagas Legend в Суэцком канале, после чего затонул, сообщил руководитель администрации канала в соцсети X (бывшая Twitter).

«На море ведутся спасательные работы для устранения последствий столкновения танкера Chinagas Legend и буксира Fahd, одного из судов администрации... которое закончилось затоплением буксира», – заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

На борту буксира было семь человек, спасатели были немедленно направлены им на помощь, об их судьбе пока ничего не сообщается. Танкер длиной 230 м сейчас находится в Порт-Саиде.

25 мая сухогруз Xin Hai Tong из Гонконга заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Канал был перекрыт на два часа, после чего судоходная компания Leth Agencies объявила в Twitter о снятии судна с мели. В марте 2021 г. следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given с 20 000 контейнеров на борту во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель. Происшествие вызвало многодневный коллапс мировых грузоперевозок. В результате за Ever Given выстроилась очередь из более чем 450 судов. Снять корабль с мели удалось почти через неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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