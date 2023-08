В Суэцком канале затонул буксир после столкновения с танкером

25 мая сухогруз Xin Hai Tong из Гонконга заблокировал Суэцкий канал, сев на мель. Канал был перекрыт на два часа, после чего судоходная компания Leth Agencies объявила в Twitter о снятии судна с мели. В марте 2021 г. следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы Ever Given с 20 000 контейнеров на борту во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель. Происшествие вызвало многодневный коллапс мировых грузоперевозок. В результате за Ever Given выстроилась очередь из более чем 450 судов. Снять корабль с мели удалось почти через неделю.