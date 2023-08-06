В России создадут реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

В реестр объектов нематериального этнокультурного достояния войдут сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи, рассказали в пресс-службе кабмина. В таком документе будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.