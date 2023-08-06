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Общество

В России создадут реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

Ведомости

В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния, его создание позволит упростить изучение и сохранить эти объекты, рассказали в пресс-службе правительства.

Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно утвержденному положению о федеральном реестре, его оператором определили Министерство культуры.

В реестр объектов нематериального этнокультурного достояния войдут сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи, рассказали в пресс-службе кабмина. В таком документе будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.

В правительстве ожидают, что создание информационного ресурса позволит «упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния».  Постановление, как отмечается, подготовлено для реализации норм принятого осенью прошлого года закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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