В России создадут реестр объектов нематериального этнокультурного достояния
В России появится федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния, его создание позволит упростить изучение и сохранить эти объекты, рассказали в пресс-службе правительства.
Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно утвержденному положению о федеральном реестре, его оператором определили Министерство культуры.
В реестр объектов нематериального этнокультурного достояния войдут сказки, былины, танцы, обряды, ремесла, традиции и обычаи, рассказали в пресс-службе кабмина. В таком документе будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры.
В правительстве ожидают, что создание информационного ресурса позволит «упростить изучение, использование, сохранение и популяризацию нематериального этнокультурного достояния». Постановление, как отмечается, подготовлено для реализации норм принятого осенью прошлого года закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации».