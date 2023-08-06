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Общество

В Подмосковье произошел пожар на фабрике спорттоваров

Ведомости

Возле подмосковного Дмитрова загорелась фабрика спортивных товаров «Леко», сообщили в управлении МЧС России по Московской области, пишет ТАСС.

Сообщение о возгорании в поселке Синьково поступило в 13:00. По данным экстренной службы, площадь пожара составляет 500 кв. м. 

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В ходе текущей недели на подмосковных предприятиях было зафиксировано несколько пожаров. 4 августа крупный пожар – на площади 1950 кв. м – произошел на складе в Яхроме Московской области. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании производственного цеха в Воскресенске. По данным ТАСС, тогда пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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