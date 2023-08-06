В Подмосковье произошел пожар на фабрике спорттоваров

В ходе текущей недели на подмосковных предприятиях было зафиксировано несколько пожаров. 4 августа крупный пожар – на площади 1950 кв. м – произошел на складе в Яхроме Московской области. Днем ранее, 3 августа, сообщалось о возгорании производственного цеха в Воскресенске. По данным ТАСС, тогда пожар произошел на производстве кислородных аккумуляторов.