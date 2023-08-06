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Умер бывший футбольный вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин

Ведомости

Бывший вратарь сборной России по футболу и команды ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер в возрасте 41 года. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

«Не стало Вениамина Мандрыкина… Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года», – говорится в сообщении.

Мандрыкин родился 30 августа 1981 г. в Оренбурге. В разные годы выступал за томскую «Томь», владикавказскую «Аланию», «Спартак-Нальчик» и «Динамо-Брянск». В ЦСКА голкипер перебрался после травмы Игоря Акинфеева в мае 2007 г. – Мандрыкин попал в основной состав и играл с девятого по 27-й тур. За сборную России провел два матча в 2003 г.

10 ноября 2010 г. спортсмен попал в автокатастрофу, из-за которой остался инвалидом. Тогда на скорости около 200 км/ч, отрываясь от преследования машин ГИБДД, Мандрыкин врезался в дерево. В результате аварии у вратаря был сломан позвоночник и поврежден спинной мозг. Тогда в отношении Мандрыкина было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, однако позже было прекращено в связи примирением сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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