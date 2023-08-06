Умер бывший футбольный вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин
Бывший вратарь сборной России по футболу и команды ЦСКА Вениамин Мандрыкин умер в возрасте 41 года. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
«Не стало Вениамина Мандрыкина… Экс-голкипер ПФК ЦСКА, неоднократно выигрывавший чемпионат России, Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА, ушел из жизни в возрасте 41 года», – говорится в сообщении.
Мандрыкин родился 30 августа 1981 г. в Оренбурге. В разные годы выступал за томскую «Томь», владикавказскую «Аланию», «Спартак-Нальчик» и «Динамо-Брянск». В ЦСКА голкипер перебрался после травмы Игоря Акинфеева в мае 2007 г. – Мандрыкин попал в основной состав и играл с девятого по 27-й тур. За сборную России провел два матча в 2003 г.
10 ноября 2010 г. спортсмен попал в автокатастрофу, из-за которой остался инвалидом. Тогда на скорости около 200 км/ч, отрываясь от преследования машин ГИБДД, Мандрыкин врезался в дерево. В результате аварии у вратаря был сломан позвоночник и поврежден спинной мозг. Тогда в отношении Мандрыкина было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, однако позже было прекращено в связи примирением сторон.