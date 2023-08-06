Умер бывший футбольный вратарь ЦСКА и сборной России Мандрыкин

10 ноября 2010 г. спортсмен попал в автокатастрофу, из-за которой остался инвалидом. Тогда на скорости около 200 км/ч, отрываясь от преследования машин ГИБДД, Мандрыкин врезался в дерево. В результате аварии у вратаря был сломан позвоночник и поврежден спинной мозг. Тогда в отношении Мандрыкина было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, однако позже было прекращено в связи примирением сторон.