Минобрнауки поможет Донецкому торговому университету после обстрела

«Минобрнауки РФ окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам – с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены – Минобрнауки РФ со своей стороны будет этому содействовать», – отметил представитель пресс-службы.