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Минобрнауки поможет Донецкому торговому университету после обстрела

Ведомости

Минобрнауки окажет необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли им. Туган-Барановского после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства.

«Минобрнауки РФ окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам – с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены – Минобрнауки РФ со своей стороны будет этому содействовать», – отметил представитель пресс-службы.

По данным министерства из-за обстрела со стороны украинских военных начался пожар, в результате которого почти разрушен первый корпус вуза – уничтожено около 3 000 кв.м. всех площадей. Здесь находилась администрация университета, учебная часть, приемная комиссия, конференц-зал (где проходили заседания ученого и диссертационного советов), профкомы студентов и преподавателей, студенческий медиацентр и музей вуза. 

Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить. Пострадавших нет, заключили в Минобрнауки.

Накануне ночью Донецк подвергся обстрелу. Как утверждало представительство ДНР, на этот раз Украина для обстрела использовала кассетные боеприпасы. Под обстрел попал в том числе Ворошиловский район города, где расположено здание университета. После обстрела там начался пожар.

Всего, по данным представительства, в течение 5 августа ВСУ обстреливали территорию ДНР более 40 раз, применяя преимущественно 155 мм снаряды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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