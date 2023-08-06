Минобрнауки поможет Донецкому торговому университету после обстрела
Минобрнауки окажет необходимую помощь Донецкому национальному университету экономики и торговли им. Туган-Барановского после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы министерства.
«Минобрнауки РФ окажет всю необходимую помощь донецким коллегам и студентам – с 1 сентября, как и было заявлено ранее, все вузы ДНР в дистанционной форме начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы о высшем образовании будут восстановлены – Минобрнауки РФ со своей стороны будет этому содействовать», – отметил представитель пресс-службы.
По данным министерства из-за обстрела со стороны украинских военных начался пожар, в результате которого почти разрушен первый корпус вуза – уничтожено около 3 000 кв.м. всех площадей. Здесь находилась администрация университета, учебная часть, приемная комиссия, конференц-зал (где проходили заседания ученого и диссертационного советов), профкомы студентов и преподавателей, студенческий медиацентр и музей вуза.
Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить. Пострадавших нет, заключили в Минобрнауки.
Накануне ночью Донецк подвергся обстрелу. Как утверждало представительство ДНР, на этот раз Украина для обстрела использовала кассетные боеприпасы. Под обстрел попал в том числе Ворошиловский район города, где расположено здание университета. После обстрела там начался пожар.
Всего, по данным представительства, в течение 5 августа ВСУ обстреливали территорию ДНР более 40 раз, применяя преимущественно 155 мм снаряды.