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В турецком порту Дериндже произошел взрыв

Ведомости

Рядом с турецким портом Дериндже в провинции Коджаэли произошел взрыв, передает CNN Turk.

По информации агентства Anadolu, взрыв произошел в прибрежной части региона в районе 14:40 (совпадает с московским) в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.

Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Точное число не уточняется. К месту взрыва направлены поисково-спасательные бригады. По информации газеты Milliyet, известно о четырех раненых, CNN Turk сообщает о пяти. Позже TRT Haber сообщил о десяти пострадавших.

Причины произошедшего пока не ясны. CNN Turk пишет, что взрыв мог произойти в результате взаимодействия химических веществ. Как сообщил мэр Дериндже Зеки Айгюн, инцидент оказался «серьезным, но локальным». По его словам, взрыв не нанес серьезного ущерба окружающей среде.

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Айгюн отметил, что несмотря на силу взрыва повреждения получили только два элеватора. Взрывная волна не затронула контейнерную часть порта. Незначительные повреждения получили соседние дома, добавил мэр Дериндже. Сейчас службы выгружают зерно из всех элеваторов. Айгюн отметил, что специалисты проверят, находился ли кто-то в момент взрыва внутри элеваторов.

Дериндже находится в турецкой провинции Коджаэли, в 95 км от Стамбула. Порт расположен в Измитском заливе Мраморного моря. Как пишут турецкие СМИ, взрыв ощущался в соседнем городе Гельджук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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