В турецком порту Дериндже произошел взрыв
Рядом с турецким портом Дериндже в провинции Коджаэли произошел взрыв, передает CNN Turk.
По информации агентства Anadolu, взрыв произошел в прибрежной части региона в районе 14:40 (совпадает с московским) в элеваторе в момент загрузки судна с зерном.
Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Точное число не уточняется. К месту взрыва направлены поисково-спасательные бригады. По информации газеты Milliyet, известно о четырех раненых, CNN Turk сообщает о пяти. Позже TRT Haber сообщил о десяти пострадавших.
Причины произошедшего пока не ясны. CNN Turk пишет, что взрыв мог произойти в результате взаимодействия химических веществ. Как сообщил мэр Дериндже Зеки Айгюн, инцидент оказался «серьезным, но локальным». По его словам, взрыв не нанес серьезного ущерба окружающей среде.
Айгюн отметил, что несмотря на силу взрыва повреждения получили только два элеватора. Взрывная волна не затронула контейнерную часть порта. Незначительные повреждения получили соседние дома, добавил мэр Дериндже. Сейчас службы выгружают зерно из всех элеваторов. Айгюн отметил, что специалисты проверят, находился ли кто-то в момент взрыва внутри элеваторов.
Дериндже находится в турецкой провинции Коджаэли, в 95 км от Стамбула. Порт расположен в Измитском заливе Мраморного моря. Как пишут турецкие СМИ, взрыв ощущался в соседнем городе Гельджук.