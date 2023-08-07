В турецком порту Дериндже произошел взрыв

Айгюн отметил, что несмотря на силу взрыва повреждения получили только два элеватора. Взрывная волна не затронула контейнерную часть порта. Незначительные повреждения получили соседние дома, добавил мэр Дериндже. Сейчас службы выгружают зерно из всех элеваторов. Айгюн отметил, что специалисты проверят, находился ли кто-то в момент взрыва внутри элеваторов.