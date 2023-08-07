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Общество

Социолога Кагарлицкого внесли в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг включил социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов, следует из данных ведомства.

При включении в перечень Росфинмониторинга физического лица замораживают принадлежащие ему денежные средства.

Ранее суд отправил Кагарлицкого под арест до 24 сентября по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Кагарлицкий, который также является главным редактором журнала «Рабкор», опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». О каком именно ролике идет речь и что в нем было показано, в суде не уточнили. Также в сообщении не сказано, где был опубликован ролик.

Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщал, что дело возбуждено из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом году. Он уточнил, что сторона защиты обвинения отвергает.

Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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