Социолога Кагарлицкого внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) в список террористов и экстремистов, следует из данных ведомства.
При включении в перечень Росфинмониторинга физического лица замораживают принадлежащие ему денежные средства.
Ранее суд отправил Кагарлицкого под арест до 24 сентября по делу о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, Кагарлицкий, который также является главным редактором журнала «Рабкор», опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». О каком именно ролике идет речь и что в нем было показано, в суде не уточнили. Также в сообщении не сказано, где был опубликован ролик.
Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщал, что дело возбуждено из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом году. Он уточнил, что сторона защиты обвинения отвергает.
Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.