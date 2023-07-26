Суд арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца
Сыктывкарский городской суд избрал социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Кагарлицкому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
По версии следствия, Кагарлицкий, который также является главным редактором журнала «Рабкор», опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». О каком именно ролике идет речь и что в нем было показано, в суде не уточнили. Также в сообщении не сказано, где был опубликован ролик.
Об аресте Кагарлицкого ходатайствовало управление ФСБ по Республике Коми, которое расследует уголовное дело. В суде уточнили, что при вынесении решения по мере пресечения была учтена характеристика личности социолога и обстоятельства вменяемого преступления. «Иная мера пресечения, на первоначальной стадии расследования уголовного дела, по мнению суда, не сможет быть надежной гарантией правопослушного и надлежащего поведения обвиняемого», – подчеркнули в суде.
Адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов сообщал РБК, что дело возбуждено из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом году. Он уточнил, что сторона защиты обвинения отвергает.
Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.