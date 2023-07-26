Следствие попросило суд арестовать Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.