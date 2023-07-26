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Общество

Следствие попросило суд арестовать Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Ведомости

В Сыктывкарский городской суд поступило ходатайство о заключении под стражу на два месяца социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом). Об этом «Ведомостям» сообщили в приемной суда.

В суде уточнили, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

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Telegram-канал журнала «Рабкор», главным редактором которого является Кагарлицкий, сообщил, что следственные действия по делу окончились, ему предъявили обвинение и перевезли в Сыктывкар.

Его адвокат Сергей Ерохов сообщил РБК, что дело возбуждено из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом году. Он уточнил, что сторона защиты обвинения отвергает.

Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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