Следствие попросило суд арестовать Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма
В Сыктывкарский городской суд поступило ходатайство о заключении под стражу на два месяца социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом). Об этом «Ведомостям» сообщили в приемной суда.
В суде уточнили, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Telegram-канал журнала «Рабкор», главным редактором которого является Кагарлицкий, сообщил, что следственные действия по делу окончились, ему предъявили обвинение и перевезли в Сыктывкар.
Его адвокат Сергей Ерохов сообщил РБК, что дело возбуждено из-за поста о взрыве на Крымском мосту, который произошел в прошлом году. Он уточнил, что сторона защиты обвинения отвергает.
Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.