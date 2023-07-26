Социологу Кагарлицкому предъявили обвинение в оправдании терроризма
Социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) предъявили обвинение по делу об оправдании терроризма. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала журнала «Рабкор», главным редактором которого является Кагарлицкий.
«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма с помощью интернета. – Ред.)», – сказано в сообщении. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
В «Рабкоре» сообщили, что суд изберет меру пресечения для Кагарлицкого 27 июля. Сейчас его перевезли в Сыктывкар.
25 июля адвокат Юлия Кузнецова сообщила, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого.
Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.