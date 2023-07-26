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Общество

Социологу Кагарлицкому предъявили обвинение в оправдании терроризма

Ведомости

Социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом) предъявили обвинение по делу об оправдании терроризма. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала журнала «Рабкор», главным редактором которого является Кагарлицкий.

«Окончились следственные действия по делу Бориса Кагарлицкого. Предъявляют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму, публичное оправдание или пропаганда терроризма с помощью интернета. – Ред.)», – сказано в сообщении. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

В «Рабкоре» сообщили, что суд изберет меру пресечения для Кагарлицкого 27 июля. Сейчас его перевезли в Сыктывкар.  

25 июля адвокат Юлия Кузнецова сообщила, что ФСБ возбудила уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого. 

Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания) за книгу «Мыслящий тростник» (The Thinking Reed). Кагарлицкий был включен в реестр иноагентов в мае 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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