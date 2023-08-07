Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии
Басманный суд Москвы приговорил российского писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в РФ) к восьми годам колонии заочно, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда.
Писателю также запретили администрировать сайты в интернете, добавили в представительстве. До этого Глуховский, который проживает за рубежом, был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.
В феврале Генпрокуратура выдвинула обвинение против Глуховского по делу о «Публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
По версии следствия, в период с марта по май 2022 г. писатель разместил на своих личных страницах в социальных сетях посты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц».
Писатель также был внесен в реестр иноагентов в октябре 2022 г. Тогда вместе с ним перечень пополнился рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron), юристом Аленой Поповой, журналисткой Ириной Сторожевой и др.