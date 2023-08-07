Газета
Общество

Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

Ведомости

Басманный суд Москвы приговорил российского писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом в РФ) к восьми годам колонии заочно, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда.

Писателю также запретили администрировать сайты в интернете, добавили в представительстве. До этого Глуховский, который проживает за рубежом, был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В феврале Генпрокуратура выдвинула обвинение против Глуховского по делу о «Публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ» (п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По версии следствия, в период с марта по май 2022 г. писатель разместил на своих личных страницах в социальных сетях посты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц».

Писатель также был внесен в реестр иноагентов в октябре 2022 г. Тогда вместе с ним перечень пополнился рэпером Мироном Федоровым (Oxxxymiron), юристом Аленой Поповой, журналисткой Ириной Сторожевой и др.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных