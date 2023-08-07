Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

По версии следствия, в период с марта по май 2022 г. писатель разместил на своих личных страницах в социальных сетях посты и видеоролики, «смонтированные с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащие под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц».