Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год

«Мы убеждены, что продолжим реализацию проекта, и обязательно используем все наработки и осуществим задуманное в рамках проведения Фестиваля «Спасская башня» в 2024 г.», – говорится в сообщении. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой они были приобретены на сайтах операторов.