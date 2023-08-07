Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год
Руководство администрации президента России приняло решение о переносе международного фестиваля «Спасская башня» в Москве с 2023 на 2024 г., сообщается на сайте организаторов.
«Мы убеждены, что продолжим реализацию проекта, и обязательно используем все наработки и осуществим задуманное в рамках проведения Фестиваля «Спасская башня» в 2024 г.», – говорится в сообщении. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой они были приобретены на сайтах операторов.
В программе были запланированы выступления оркестров Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС. На Красной площади должны были выступить музыкальные коллективы из Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Мексики, Таиланда, Турции, ЮАР. В парках, скверах и на вокзалах Москвы готовилась серия концертов зарубежных и российских участников. Церемонии открытия и закрытия планировались на Красной площади.
Фестиваль «Спасская башня» должен был пройти в Москве с 26 августа по 3 сентября. За свою историю в мероприятиях приняли участие более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями «Спасской башни» стали более 860 000 человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 млн человек, заявляют организаторы фестиваля.