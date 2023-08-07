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Общество

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год

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Руководство администрации президента России приняло решение о переносе международного фестиваля «Спасская башня» в Москве с 2023 на 2024 г., сообщается на сайте организаторов.

«Мы убеждены, что продолжим реализацию проекта, и обязательно используем все наработки и осуществим задуманное в рамках проведения Фестиваля «Спасская башня» в 2024 г.», – говорится в сообщении. Деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой они были приобретены на сайтах операторов.

В программе были запланированы выступления оркестров Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МЧС. На Красной площади должны были выступить музыкальные коллективы из Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Мексики, Таиланда, Турции, ЮАР. В парках, скверах и на вокзалах Москвы готовилась серия концертов зарубежных и российских участников. Церемонии открытия и закрытия планировались на Красной площади.

Фестиваль «Спасская башня» должен был пройти в Москве с 26 августа по 3 сентября. За свою историю в мероприятиях приняли участие более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями «Спасской башни» стали более 860 000 человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 млн человек, заявляют организаторы фестиваля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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