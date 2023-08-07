«Роскосмос» сообщил о смерти директора Конструкторского бюро химавтоматики
Скончался директор воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Сергей Ковалев. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса», куда входит бюро.
В «Роскосмосе» отметили, что под его руководством были начаты огневая отработка нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени «Союза-5», а также сборка первого экземпляра нового кислородно-метанового двигателя для многоразовых средств выведения. «Роскосмос выражает искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Соболезнования по поводу кончины Ковалева выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что его внезапная смерть стала большой утратой для региона и отечественного ракетостроения.
Ковалев родился в 1975 г. в Воронеже. Он окончил Воронежский государственный университет. Карьеру начинал на Воронежском механическом заводе, который возглавил в 2018 г. После объединения завода с КБХА возглавил предприятие. Ковалев был награжден знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», медалью Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть» и имеет благодарность президента. КБХА занимается проектирование и изготовлением товарных двигателей для ракет оборонного и научного назначения.