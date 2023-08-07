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«Роскосмос» сообщил о смерти директора Конструкторского бюро химавтоматики

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Скончался директор воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Сергей Ковалев. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса», куда входит бюро.

В «Роскосмосе» отметили, что под его руководством были начаты огневая отработка нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени «Союза-5», а также сборка первого экземпляра нового кислородно-метанового двигателя для многоразовых средств выведения. «Роскосмос выражает искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

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Соболезнования по поводу кончины Ковалева выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что его внезапная смерть стала большой утратой для региона и отечественного ракетостроения.

Ковалев родился в 1975 г. в Воронеже. Он окончил Воронежский государственный университет. Карьеру начинал на Воронежском механическом заводе, который возглавил в 2018 г. После объединения завода с КБХА возглавил предприятие. Ковалев был награжден знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», медалью Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть» и имеет благодарность президента. КБХА занимается проектирование и изготовлением товарных двигателей для ракет оборонного и научного назначения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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