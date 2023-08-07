«Роскосмос» сообщил о смерти директора Конструкторского бюро химавтоматики

Ковалев родился в 1975 г. в Воронеже. Он окончил Воронежский государственный университет. Карьеру начинал на Воронежском механическом заводе, который возглавил в 2018 г. После объединения завода с КБХА возглавил предприятие. Ковалев был награжден знаком Федерального космического агентства «За обеспечение космических стартов», медалью Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть» и имеет благодарность президента. КБХА занимается проектирование и изготовлением товарных двигателей для ракет оборонного и научного назначения.