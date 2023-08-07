Умер режиссер «Французского связного» Уильям Фридкин

Фридкин начал карьеру в 1965 г. со съемок комедии «Хорошие времена». Первый настоящий успех ему принес фильм «Французский связной», за который Фридкин в 1972 г. получил «Оскар» за лучшую режиссуру. Картина «Изгоняющий дьявола» в 1974 г. также была номинирована «Оскар». Всего на счету режиссера более 80 фильмов.