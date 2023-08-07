Умер режиссер «Французского связного» Уильям Фридкин
В США умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильмам «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной». Об этом The Guardian сообщила супруга режиссера и продюсер Шерри Лэнсинг.
Фридкин, директор The Exorcist и The French Connection, скончался 7 августа в Лос-Анджелесе, уточняет газета. Ему было 87 лет.
Фридкин начал карьеру в 1965 г. со съемок комедии «Хорошие времена». Первый настоящий успех ему принес фильм «Французский связной», за который Фридкин в 1972 г. получил «Оскар» за лучшую режиссуру. Картина «Изгоняющий дьявола» в 1974 г. также была номинирована «Оскар». Всего на счету режиссера более 80 фильмов.
Премьера его последнего фильма «Военный трибунал по делу о мятеже на Кейне» состоится на Венецианском кинофестивале, пишет Variety.