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Умер режиссер «Французского связного» Уильям Фридкин

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В США умер режиссер Уильям Фридкин, известный по фильмам «Изгоняющий дьявола» и «Французский связной». Об этом The Guardian сообщила супруга режиссера и продюсер Шерри Лэнсинг.

Фридкин, директор The Exorcist и The French Connection, скончался 7 августа в Лос-Анджелесе, уточняет газета. Ему было 87 лет.

Фридкин начал карьеру в 1965 г. со съемок комедии «Хорошие времена». Первый настоящий успех ему принес фильм «Французский связной», за который Фридкин в 1972 г. получил «Оскар» за лучшую режиссуру. Картина «Изгоняющий дьявола» в 1974 г. также была номинирована «Оскар». Всего на счету режиссера более 80 фильмов.

Премьера его последнего фильма «Военный трибунал по делу о мятеже на Кейне» состоится на Венецианском кинофестивале, пишет Variety.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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