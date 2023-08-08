Умер ведущий и переводчик Леонид Володарский

Переводить кино Володарский начал в 1968 г. Его называли «голосом 90-х», так как с приходом на российский рынок в период конца 1970-х – начала 1990-х гг. зарубежных VHS-кассет с фильмами и сериалами к нему стали обращаться видеопираты. Володарский называл своей особенностью перевод фильмов синхронно и с первого раза. Кроме того, как заявлял сам переводчик, он никогда не пересматривал фильмы с собственной озвучкой.