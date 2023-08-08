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Умер ведущий и переводчик Леонид Володарский

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Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Ему было 73 года.

Володарский скончался после продолжительной болезни, уточнила его супруга. Прощание с ним пройдет 11 августа в прощальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управделами президента в Москве.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 г. в Москве. Является автором переводов английской и американской художественной литературы. В частности, перевел на русский язык произведения Стивена Кинга, Джерома Селинджера и др.

Переводить кино Володарский начал в 1968 г. Его называли «голосом 90-х», так как с приходом на российский рынок в период конца 1970-х – начала 1990-х гг. зарубежных VHS-кассет с фильмами и сериалами к нему стали обращаться видеопираты. Володарский называл своей особенностью перевод фильмов синхронно и с первого раза. Кроме того, как заявлял сам переводчик, он никогда не пересматривал фильмы с собственной озвучкой.

С 2014 г. работал на радиостанции «Говорит Москва». В разные годы был ведущим на «Радио Маяк», «Серебряном дожде» и др. Также озвучивал рекламные ролики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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