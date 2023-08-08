Умер ведущий и переводчик Леонид Володарский
Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский, сообщила радиостанция «Говорит Москва». Ему было 73 года.
Володарский скончался после продолжительной болезни, уточнила его супруга. Прощание с ним пройдет 11 августа в прощальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1 Управделами президента в Москве.
Леонид Володарский родился 20 мая 1950 г. в Москве. Является автором переводов английской и американской художественной литературы. В частности, перевел на русский язык произведения Стивена Кинга, Джерома Селинджера и др.
Переводить кино Володарский начал в 1968 г. Его называли «голосом 90-х», так как с приходом на российский рынок в период конца 1970-х – начала 1990-х гг. зарубежных VHS-кассет с фильмами и сериалами к нему стали обращаться видеопираты. Володарский называл своей особенностью перевод фильмов синхронно и с первого раза. Кроме того, как заявлял сам переводчик, он никогда не пересматривал фильмы с собственной озвучкой.
С 2014 г. работал на радиостанции «Говорит Москва». В разные годы был ведущим на «Радио Маяк», «Серебряном дожде» и др. Также озвучивал рекламные ролики.