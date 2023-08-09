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Общество

В Сергиевом Посаде на территории завода произошел взрыв

Ведомости

В подмосковном Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Предприятие объявило полную эвакуацию персонала из всех зданий.

«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Губернатор Андрей Воробьев заявил, что выехал на место ЧП. При взрыве пострадали по меньшей мере 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Mash пишет о 18 раненых. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что взрыв произошел «из-за нарушения технологического процесса». Разрушен ангар на площади 1,6 тыс. кв. м, который на территории завода снимала частная фирма, утверждает источник ТАСС.

Судя по опубликованным очевидцами фото и видео с места происшествия, от взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

Судя по опубликованным очевидцами фото и видео с места происшествия, от взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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