В Сергиевом Посаде на территории завода произошел взрыв
В подмосковном Сергиевом Посаде на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Предприятие объявило полную эвакуацию персонала из всех зданий.
«На месте представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. На ЗОМЗе объявлена тотальная эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Очень много зданий, где вылетели стекла», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Сергиево-Посадского городского округа.
«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что взрыв произошел «из-за нарушения технологического процесса». Разрушен ангар на площади 1,6 тыс. кв. м, который на территории завода снимала частная фирма, утверждает источник ТАСС.
Судя по опубликованным очевидцами фото и видео с места происшествия, от взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.
Судя по опубликованным очевидцами фото и видео с места происшествия, от взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.