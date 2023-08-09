В Сергиевом Посаде на территории завода произошел взрыв

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что взрыв произошел «из-за нарушения технологического процесса». Разрушен ангар на площади 1,6 тыс. кв. м, который на территории завода снимала частная фирма, утверждает источник ТАСС.



Судя по опубликованным очевидцами фото и видео с места происшествия, от взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.