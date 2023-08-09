В Лондоне конфисковали имущество дочери бывшего президента Узбекистана
Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары на общую сумму около $25 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.
«SFO получила контроль над тремя элитными объектами недвижимости от осужденной Гульнары Каримовой», – сказано в сообщении.
Уточняется, что среди конфискованного имущества – три объекта элитной недвижимости: две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей. Общая стоимость оценивается в 20 млн фунтов стерлингов (около $25 млн). По информации SFO, Каримова смогла приобрести эту недвижимость на деньги от коррупционной деятельности. В частности, в период с 2004 по 2012 г. она получила взятки на сотни миллионов долларов за помощь телекоммуникационным компаниям в получении доступа к узбекскому рынку.
В октябре 2013 г. против Каримовой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов в составе организованной преступной группы. Как установило следствие, она по заниженной стоимости приобрела у государства акции предприятий АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», которые впоследствии перепродала за границу, чем нанесла «ущерб интересам республики в особо крупном размере».
В 2017 г. суд в Узбекистане приговорил ее к 10 годам лишения свободы, с 2019 г. Каримова отбывает наказание в колонии общего режима. В марте 2020 г. суд увеличил срок наказания до 13 лет и четырех месяцев по новому делу о создании преступного сообщества.
Помимо недвижимости в Великобритании, у Каримовой было шесть квартир в Москве, которые были конфискованы в феврале 2022 г. В 2020-2021 гг. у нее были конфискованы два особняка в пригороде Парижа, Узбекистану были возвращены $20 млн. Помимо этого, в Латвии у Каримовой конфисковали $15 млн, 26 кг золотых сертификатов и культурно-развлекательный комплекс в Риге. Стоимость всех активов, связанных с Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и др. оценивается более чем в $1,3 млрд.