В Лондоне конфисковали имущество дочери бывшего президента Узбекистана

Помимо недвижимости в Великобритании, у Каримовой было шесть квартир в Москве, которые были конфискованы в феврале 2022 г. В 2020-2021 гг. у нее были конфискованы два особняка в пригороде Парижа, Узбекистану были возвращены $20 млн. Помимо этого, в Латвии у Каримовой конфисковали $15 млн, 26 кг золотых сертификатов и культурно-развлекательный комплекс в Риге. Стоимость всех активов, связанных с Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и др. оценивается более чем в $1,3 млрд.