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Стала известна причина взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Ведомости

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий, говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.

Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе сегодня в 10:40 по мск. Из всех зданий на территории завода объявлена эвакуация. От взрывной волны во многих зданиях выбило стекла.

По данным МЧС, при взрыве на заводе пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших увеличилось до 31 человека. Среди них – трое детей, которые сейчас находятся в реанимации. Всего в больнице находятся 19 человек, еще 12 были направлены в травмпункт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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