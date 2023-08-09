Стала известна причина взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел на складе пиротехнических изделий, говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.
Взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе сегодня в 10:40 по мск. Из всех зданий на территории завода объявлена эвакуация. От взрывной волны во многих зданиях выбило стекла.
По данным МЧС, при взрыве на заводе пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших увеличилось до 31 человека. Среди них – трое детей, которые сейчас находятся в реанимации. Всего в больнице находятся 19 человек, еще 12 были направлены в травмпункт.