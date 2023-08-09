Стала известна причина взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

По данным МЧС, при взрыве на заводе пострадали 25 человек, двое из них госпитализированы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что число пострадавших увеличилось до 31 человека. Среди них – трое детей, которые сейчас находятся в реанимации. Всего в больнице находятся 19 человек, еще 12 были направлены в травмпункт.