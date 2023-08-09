Три случая кори выявили на московском рынке «Садовод»
На рынке «Садовод» в Москве зафиксировали три случая кори. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.
«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» <...> в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка», – сказано в сообщении.
Всего прививки от кори были сделаны 680 сотрудникам рынка, которые ранее не болели. По данным ведомства, от кори были вакцинированы уже более 564 000 человек в Москве.
7 августа стало известно о 91 случае кори в Ростовской области. Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости корью в конце 2022 г. По оценкам ведомства, такой рост отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори». 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.