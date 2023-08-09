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Общество

Три случая кори выявили на московском рынке «Садовод»

Ведомости

На рынке «Садовод» в Москве зафиксировали три случая кори. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

«В связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО «Оптово-розничный рынок «Садовод» <...> в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка», – сказано в сообщении.

Всего прививки от кори были сделаны 680 сотрудникам рынка, которые ранее не болели. По данным ведомства, от кори были вакцинированы уже более 564 000 человек в Москве.

7 августа стало известно о 91 случае кори в Ростовской области. Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости корью в конце 2022 г. По оценкам ведомства, такой рост отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори». 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.

Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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