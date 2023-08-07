В Ростовской области выявили более 90 случаев заболевания корью
В Ростовской области с начала года зафиксирован 91 случай заболевания корью. Об этом со ссылкой на замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергея Тюрина пишет «РИА Новости».
По данным Тюрина, заболевание было зарегистрировано у 68 детей из 91 случая. Он уточнил, что большинство случаев заражения корью – завозные. В Ростовскую область завезли более 20 000 доз вакцины от кори.
О массовом заболевании корью ранее сообщалось и в других регионах. В частности, в конце июля замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в регионе было выявлено более 80 случаев заражения корью, половина из заболевших являются иностранными гражданами.
Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости корью в конце 2022 г. По оценкам ведомства, такой рост отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори». 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.