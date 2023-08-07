В Ростовской области выявили более 90 случаев заболевания корью

Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости корью в конце 2022 г. По оценкам ведомства, такой рост отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори». 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.