В Татарстане выявили более 80 случаев заражения корью
Более 80 случаев заражения корью было выявлено в Татарстане, половина из заболевших являются иностранными гражданами. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.
«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших – прибывшие из Таджикистана, 33 человека», – сказала Авдонина (цитата по «РИА Новостям»).
Она уточнила, что около 70% заболевших не имели прививок против кори. По ее словам, общее число контактировавших с заболевшими корью во всех очагах составляет порядка 20 700 человек, 2900 из которых подлежали вакцинации, а 80% вакцинированы.
16 июля минздрав Пензенской области сообщил, что врачи заподозрили корь у 69 человек в регионе, среди них 61 ребенок. Тогда же уточнялось, что в области подтвердили уже 67 случаев заболевания.
Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости корью в конце 2022 г. По оценкам ведомства, такой рост отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори». 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью.
Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора.