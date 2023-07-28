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Общество

В Татарстане выявили более 80 случаев заражения корью

Ведомости

Более 80 случаев заражения корью было выявлено в Татарстане, половина из заболевших являются иностранными гражданами. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

«На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших – прибывшие из Таджикистана, 33 человека», – сказала Авдонина (цитата по «РИА Новостям»).

Она уточнила, что около 70% заболевших не имели прививок против кори. По ее словам, общее число контактировавших с заболевшими корью во всех очагах составляет порядка 20 700 человек, 2900 из которых подлежали вакцинации, а 80% вакцинированы.

Частные лаборатории начали выполнять ПЦР-тесты на корь

Такие анализы ориентированы на контактных непривитых лиц

16 июля минздрав Пензенской области сообщил, что врачи заподозрили корь у 69 человек в регионе, среди них 61 ребенок. Тогда же уточнялось, что в области подтвердили уже 67 случаев заболевания. 

Роспотребнадзор зафиксировал подъем заболеваемости корью в конце 2022 г. По оценкам ведомства, такой рост отмечается в среднем каждые 4-6 лет и связан с «накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори». 25 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизировалась ситуация с заболеваемостью корью. 

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Корь – вирусное заболевание, передаваемое воздушно-капельным путем. Это самая заразная из всех известных инфекций, при контакте с больным вероятность заболевания составляет 100%. От одного заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек, говорится на сайте Роспотребнадзора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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