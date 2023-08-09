В МИДе не увидели угрозы отношениям с Пекином из-за ситуации с туристами

КНР призвала Россию разобраться в инциденте с китайскими гражданами на границе. На соответствующее заявление китайского посольства в WeChat обратил внимание Bloomberg. По информации Пекина, инцидент произошел 29 июля, когда пятеро китайских граждан не смогли попасть в Россию из Казахстана. На контрольно-пропускном пункте, по утверждению посольства, людей допрашивали в течение четырех часов, а их туристические визы аннулировали.