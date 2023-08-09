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Общество

В МИДе не увидели угрозы отношениям с Пекином из-за ситуации с туристами

Ведомости

Отказ во въезде в Россию нескольким китайским гражданам после четырехчасового опроса на российско-казахстанской границе не скажется на двусторонних отношениях стран. Об этом сказал на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. 

«Очевидно, случай, имевший место в Астрахани, находится вне политического контекста», – сказал дипломат. Он добавил, что «поступившая 7 августа официальная нота китайской стороны была направлена в пограничную службу ФСБ России, к компетенции которой относятся вопросы пересечения государственной границы». 

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и являются лучшими в истории, что позволяет быстро и эффективно разрешать любые возникающие вопросы», – добавил Зайцев.

КНР призвала Россию разобраться в инциденте с китайскими гражданами на границе. На соответствующее заявление китайского посольства в WeChat обратил внимание Bloomberg. По информации Пекина, инцидент произошел 29 июля, когда пятеро китайских граждан не смогли попасть в Россию из Казахстана. На контрольно-пропускном пункте, по утверждению посольства, людей допрашивали в течение четырех часов, а их туристические визы аннулировали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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