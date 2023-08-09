В МИДе не увидели угрозы отношениям с Пекином из-за ситуации с туристами
Отказ во въезде в Россию нескольким китайским гражданам после четырехчасового опроса на российско-казахстанской границе не скажется на двусторонних отношениях стран. Об этом сказал на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
«Очевидно, случай, имевший место в Астрахани, находится вне политического контекста», – сказал дипломат. Он добавил, что «поступившая 7 августа официальная нота китайской стороны была направлена в пограничную службу ФСБ России, к компетенции которой относятся вопросы пересечения государственной границы».
«Российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и являются лучшими в истории, что позволяет быстро и эффективно разрешать любые возникающие вопросы», – добавил Зайцев.
КНР призвала Россию разобраться в инциденте с китайскими гражданами на границе. На соответствующее заявление китайского посольства в WeChat обратил внимание Bloomberg. По информации Пекина, инцидент произошел 29 июля, когда пятеро китайских граждан не смогли попасть в Россию из Казахстана. На контрольно-пропускном пункте, по утверждению посольства, людей допрашивали в течение четырех часов, а их туристические визы аннулировали.