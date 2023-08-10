В России с января по май выросла заболеваемость кишечными инфекциями

В частности, за отчетный период на 7% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Всего зафиксировано 91 400 случаев. Наиболее резкий рост пришелся на заболеваемость кишечными формами гепатитов. Гепатитом А заразились до 1462 человек, что на 44% больше, чем в прошлом году, гепатитом Е – до 50 человек, рост – 127%.