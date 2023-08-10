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В России с января по май выросла заболеваемость кишечными инфекциями

Ведомости

За первые пять месяцев 2023 г. в России увеличилась заболеваемость кишечными инфекциями, в том числе дизентерией и брюшным тифом. Об этом со ссылкой на статистику Роспотребнадзора пишет «Медвестник».

В частности, за отчетный период на 7% выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Всего зафиксировано 91 400 случаев. Наиболее резкий рост пришелся на заболеваемость кишечными формами гепатитов. Гепатитом А заразились до 1462 человек, что на 44% больше, чем в прошлом году, гепатитом Е – до 50 человек, рост – 127%.

В первые пять месяцев были обнаружены два случая заражения брюшным тифом (+100%). Помимо этого на 39% выросла заболеваемость сальмонеллезом – до 10 600 случаев, на 24% – энтеровирусными инфекциями (до 870 случаев). Бактериальной дизентерией (шигеллез) заразилось 777 человек, что на 9% больше, чем в 2022 г.

При этом в России зафиксирован рост заражаемости острыми кишечными инфекциями «неустановленной этиологии». По данным Роспотребнадзора, с января по май такие случаи выявлены у 170 800 человек. Рост составил 4%.

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«Медвестник» приводит мнение директора НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций и врача-инфекциониста Георгия Викулова, который отмечает, что заболеваемость кишечными инфекциями всегда растет при военных действиях. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что спецоперация могла косвенно повлиять на статистику, а рост мог произойти за счет беженцев, так как люди «жили в нечеловеческих условиях» и пили плохую воду.

Однако Попович отмечает, что рост заболеваемости во многом связан с увеличением числа мигрантов из Средней Азии, изменением климата и с плохим обучением детей личной гигиене. Эксперт также говорит, что такой тенденции могла поспособствовать и пандемия COVID-19, в результате которой у людей снизился иммунитет.

8 августа «Медвестник» сообщал, что в России за первые пять месяцев 2023 г. выросла заболеваемость туберкулезом и острыми гепатитами среди детей. Эксперт связал такую тенденцию с отказами от вакцинации детей и ложными медотводами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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