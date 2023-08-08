В России среди детей выросла заболеваемость гепатитом и туберкулезом
В России за первые пять месяцев 2023 г. выросла заболеваемость туберкулезом и острыми гепатитами среди детей. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на статистику Роспотребнадзора.
С начала года впервые выявленный туберкулез был обнаружен у 704 детей до 14 лет, что на 17% больше результатов 2022 г. При этом заболеваемость туберкулезом органов дыхания увеличилось на 19% – 666 случаев. Как отмечает «Медвестник», в целом заболеваемость туберкулезом среди всего населения увеличилась, но не такими темпами, как среди детей.
На 22% выросла заболеваемость гепатитом среди детей. За отчетный период зафиксировано 398 таких случаев, среди которых 359 – острые гепатиты А (+20%). Острый гепатит В был обнаружен у четырех детей против двух в прошлом году. Но заболеваемость острым гепатитом С снизилась на 7% до 13 случаев. Заболеваемость по хроническим гепатитам среди детей выросла на 28% до 122 случаев.
Заведующий приемным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Валентин Ковалев связал такую тенденцию с отказами от вакцинации детей и ложными медотводами. В России от гепатита B и туберкулеза новорожденных прививают в первые дни жизни.
Помимо этого данные свидетельствуют о росте вакциноуправляемых инфекций. За пять месяцев 2023 г. заболеваемость корью среди детей выросла в 150 раз до 1700 случаев. Также зафиксирован рост заболеваемости коклюшем в пять раз – до 3600, ветряной оспой – до 391 000 (+20%).
27 июля «Ведомости» писали, что в первом полугодии 2023 г. Минздрав и регионы закупили препараты для лечения вирусного гепатита C на сумму 7,8 млрд руб., что сопоставимо с затратами на эти цели за весь прошлый год. Если темпы закупок сохранятся, охват лечением к концу этого года вырастет вдвое по сравнению с 2022 г., составив около 50 000 человек, прогнозируют эксперты. При этом, по мнению авторов отчета, даже это не позволит полностью покрыть потребности пациентов, состоящих на учете в регионах.