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В России среди детей выросла заболеваемость гепатитом и туберкулезом

Ведомости

В России за первые пять месяцев 2023 г. выросла заболеваемость туберкулезом и острыми гепатитами среди детей. Об этом сообщает «Медвестник» со ссылкой на статистику Роспотребнадзора.

С начала года впервые выявленный туберкулез был обнаружен у 704 детей до 14 лет, что на 17% больше результатов 2022 г. При этом заболеваемость туберкулезом органов дыхания увеличилось на 19% – 666 случаев. Как отмечает «Медвестник», в целом заболеваемость туберкулезом среди всего населения увеличилась, но не такими темпами, как среди детей.

На 22% выросла заболеваемость гепатитом среди детей. За отчетный период зафиксировано 398 таких случаев, среди которых 359 – острые гепатиты А (+20%). Острый гепатит В был обнаружен у четырех детей против двух в прошлом году. Но заболеваемость острым гепатитом С снизилась на 7% до 13 случаев. Заболеваемость по хроническим гепатитам среди детей выросла на 28% до 122 случаев.

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Заведующий приемным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Валентин Ковалев связал такую тенденцию с отказами от вакцинации детей и ложными медотводами. В России от гепатита B и туберкулеза новорожденных прививают в первые дни жизни.

Помимо этого данные свидетельствуют о росте вакциноуправляемых инфекций. За пять месяцев 2023 г. заболеваемость корью среди детей выросла в 150 раз до 1700 случаев. Также зафиксирован рост заболеваемости коклюшем в пять раз – до 3600, ветряной оспой – до 391 000 (+20%).

27 июля «Ведомости» писали, что в первом полугодии 2023 г. Минздрав и регионы закупили препараты для лечения вирусного гепатита C на сумму 7,8 млрд руб., что сопоставимо с затратами на эти цели за весь прошлый год. Если темпы закупок сохранятся, охват лечением к концу этого года вырастет вдвое по сравнению с 2022 г., составив около 50 000 человек, прогнозируют эксперты. При этом, по мнению авторов отчета, даже это не позволит полностью покрыть потребности пациентов, состоящих на учете в регионах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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