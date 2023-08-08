В России среди детей выросла заболеваемость гепатитом и туберкулезом

27 июля «Ведомости» писали, что в первом полугодии 2023 г. Минздрав и регионы закупили препараты для лечения вирусного гепатита C на сумму 7,8 млрд руб., что сопоставимо с затратами на эти цели за весь прошлый год. Если темпы закупок сохранятся, охват лечением к концу этого года вырастет вдвое по сравнению с 2022 г., составив около 50 000 человек, прогнозируют эксперты. При этом, по мнению авторов отчета, даже это не позволит полностью покрыть потребности пациентов, состоящих на учете в регионах.