Лекарств от гепатита С стали закупать больше

Лекарств от гепатита С стали закупать большеЭксперты проанализировали аукционы за 2023 год
В первом полугодии 2023 г. Минздрав и регионы закупили препараты для лечения вирусного гепатита C (ВГС) на сумму 7,8 млрд руб., что сопоставимо с затратами на эти цели за весь прошлый год. Таким образом, лечение получили 24 947 человек, следует из отчета экспертной группы «Здравресурс» по итогам мониторинга госзакупок. «Ведомости» ознакомились с документом.
Если темпы закупок сохранятся, охват лечением к концу этого года вырастет вдвое по сравнению с 2022 г., составив около 50 000 человек, прогнозируют эксперты. При этом, по мнению авторов отчета, даже это не позволит полностью покрыть потребности пациентов, состоящих на учете в регионах.
Оценки по заболеваемости и распространенности ВГС в России разнятся: главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов называл цифры от 2 млн до 5,7 млн человек (цитата по ТАСС). Сложность в подсчете пациентов вызвана тем, что в России все еще не сформирован единый федеральный регистр пациентов с ВГС. В региональных регистрах в прошлом году совокупно было зарегистрировано 624 000 пациентов с диагностированным ВГС. По данным Роспотребнадзора, в 2022 г. было зарегистрировано 33 700 новых случаев хронического ВГС (или 23 случая на 100 000 населения).
Вместе с увеличением охвата лечением пациентов с ВГС происходит снижение закупок лекарств для пациентов, имеющих одновременно ВИЧ-инфекцию и вирус гепатита С (препараты для них закупаются отдельно за счет средств федерального бюджета), пишут представители «Здравресурса». За шесть месяцев 2023 г. для данной категории пациентов было закуплено 2500 курсов, что вдвое ниже аналогичного показателя прошлого года, говорится в отчете.
По итогам сентябрьского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в 2022 г. президент Владимир Путин дал несколько поручений правительству, в том числе «обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и сахарным диабетом, предусмотрев необходимое финансирование». Уже к концу 2022 г. – началу 2023 г. власти реализовали шаги для элиминации ВГС и выполнения поручений. Одно из ключевых – утверждение Минздравом критериев лечения больных ВГС за счет ОМС в дневном и круглосуточном стационарах. Также были дифференцированы тарифы лечения в дневном стационаре, благодаря чему с текущего года появилось 18 схем лечения с различными комбинациями препаратов прямого противовирусного действия вместо одной. Все эти нововведения привели к расширению критериев для лечения вирусного заболевания за счет ОМС и охвата лечением.
Несмотря на некоторые нормативные улучшения последнего года, существенно объемы закупок лекарств для лечения ВГС не растут, утверждает председатель «Вместе против гепатита» Никита Коваленко. «Для того чтобы вылечить 700 000 человек до 2030 г., в год нужно пролечивать не менее 100 000 человек. Увеличение закупок препарата вдвое в 2023 г. – это хорошо, но этого недостаточно. Нужно определить конкретный механизм финансирования, увеличивать объем программы госгарантий», – говорит Коваленко.
По мнению директора Института экономики здравоохранения Ларисы Попович, ключевая задача сейчас состоит в определении точного числа нуждающихся в лечении пациентов с ВГС. «Заражены могут быть и люди, которые не хотят быть упомянутыми в региональном регистре», – сказала она. Кроме того, «многие люди из региональных регистров могли пролечиться самостоятельно», считает Попович.
Для полной победы над вирусом требуется существенное снижение цен на лекарства, уверена представитель экспертной группы «Здравресурс» Наталья Егорова. По ее мнению, существует несколько способов достижения этой цели: от переговоров с фармпроизводителями и перехода на долгосрочные контракты до использования механизмов принудительного лицензирования, сказала она.
Сейчас финансовое обеспечение лечения хронического вирусного гепатита С происходит из федерального бюджета (в том числе пациентов с ВИЧ в сочетании с вирусами гепатитов В и С), бюджетов регионов и в рамках ОМС, отметил представитель Минздрава . Приказом ведомства № 70н утверждены критерии оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях, разработанные на основе клинических рекомендаций «Хронический вирусный гепатит С у взрослых», подготовленных профессиональным медицинским сообществом, оплата которой осуществляется за счет средств ОМС. Это позволило расширить охват терапией, добавили в министерстве.
«По состоянию на 30 июня в РФ на учете в медицинских организациях состоит 626 795 пациентов с гепатитом С», – сказал представитель ведомства.