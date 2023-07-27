Лекарств от гепатита С стали закупать больше

По итогам сентябрьского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в 2022 г. президент Владимир Путин дал несколько поручений правительству, в том числе «обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С и сахарным диабетом, предусмотрев необходимое финансирование». Уже к концу 2022 г. – началу 2023 г. власти реализовали шаги для элиминации ВГС и выполнения поручений. Одно из ключевых – утверждение Минздравом критериев лечения больных ВГС за счет ОМС в дневном и круглосуточном стационарах. Также были дифференцированы тарифы лечения в дневном стационаре, благодаря чему с текущего года появилось 18 схем лечения с различными комбинациями препаратов прямого противовирусного действия вместо одной. Все эти нововведения привели к расширению критериев для лечения вирусного заболевания за счет ОМС и охвата лечением.